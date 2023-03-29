Суд арестовал имущество детей челябинского экс-губернатора

Суд арестовал пакет акций, подаренный Александром Дубровским (в центре) своей сестре Ане Фото: Илья Московец © URA.RU

Суд наложил арест на часть имущества детей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Эту информацию подтвердил 29 марта URA.RU конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Павел Стешенцев.

Речь идет об акциях ЗАО «Профит», которые ранее Дубровский-младший подарил сестре. Александр Дубровский признан банкротом, и кредиторы считают, что акции «Профита» должны быть включены в конкурсную массу. Именно этого добивался в суде конкурсный управляющий.

«В начале апреля арбитражный суд региона рассмотрит иск об отмене дарения акций. До решения суда, в качестве обеспечительной меры, Анне Дубровской запрещено совершать с акциями какие-либо сделки», — пояснил URA.RU Стешенцев.

В рамках банкротства Дубровского-младшего уже наложены аресты на машины и коттедж сына экс-губернатора, которые он переписал на жену и сестру. Заявление о признании себя финансово-несостоятельным он подал осенью 2021 года. Его долги перед кредиторами тогда оценивали в 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства семейного актива — ПО «Монтажник» (Магнитогорск).

Долги компании оценивали примерно в два млрд рублей, и признание финансово-несостоятельным позволяло Александру Дубровскому избежать субсидиарной ответственности перед ее кредиторами. Анна Дубровская подключилась к банкротству своего брата в марте 2022 года, потребовав включить ее в число его кредиторов. Ранее она добилась признания долга Александра перед ней на сумму более чем 216 млн рублей.

Представители семьи Дубровских не комментируют СМИ обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам он, по имеющейся информации, покинул Россию.