Экс-мэра Ройзмана* будет судить за дискредитацию армии выходец из ФСБ

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) будет судить председатель Октябрьского районного суда Николай Тараненко, окончивший Академию ФСБ России. Об этом свидетельствует карточка на сайте Октябрьского районного суда.
«Регистрация поступившего в суд дела — 29 марта, 14:54. Судья Тараненко Николай Олегович», — говорится в карточке дела.
Ройзману вменяют статью 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ). Ранее обвинительное заключение по этому делу было составлено прокуратурой в Москве.
Силовики возбудили уголовное дело после обысков в квартире Ройзмана, его фонде и музее «Невьянская икона». Там следователи изъяли техническое оборудование, информация на котором легла в основу уголовного дела. По версии силовиков, экс-мэр выложил видео, на котором озвучиваются дискредитирующие армию РФ высказывания.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.