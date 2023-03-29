Экс-мэра Ройзмана* будет судить за дискредитацию армии выходец из ФСБ

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Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Екатеринбург, ройзман евгений
Дело Евгения Ройзмана* доставлено в Октябрьский райсуд Екатеринбурга Фото:

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) будет судить председатель Октябрьского районного суда Николай Тараненко, окончивший Академию ФСБ России. Об этом свидетельствует карточка на сайте Октябрьского районного суда.

«Регистрация поступившего в суд дела — 29 марта, 14:54. Судья Тараненко Николай Олегович», — говорится в карточке дела.

Ройзману вменяют статью 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ). Ранее обвинительное заключение по этому делу было составлено прокуратурой в Москве.

Силовики возбудили уголовное дело после обысков в квартире Ройзмана, его фонде и музее «Невьянская икона». Там следователи изъяли техническое оборудование, информация на котором легла в основу уголовного дела. По версии силовиков, экс-мэр выложил видео, на котором озвучиваются дискредитирующие армию РФ высказывания.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) будет судить председатель Октябрьского районного суда Николай Тараненко, окончивший Академию ФСБ России. Об этом свидетельствует карточка на сайте Октябрьского районного суда. «Регистрация поступившего в суд дела — 29 марта, 14:54. Судья Тараненко Николай Олегович», — говорится в карточке дела. Ройзману вменяют статью 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии РФ). Ранее обвинительное заключение по этому делу было составлено прокуратурой в Москве. Силовики возбудили уголовное дело после обысков в квартире Ройзмана, его фонде и музее «Невьянская икона». Там следователи изъяли техническое оборудование, информация на котором легла в основу уголовного дела. По версии силовиков, экс-мэр выложил видео, на котором озвучиваются дискредитирующие армию РФ высказывания. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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