ЗРК «Бук-3М» развернули на службе Вооруженных Сил РФ на Донбассе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На фронте развернули работу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» на двигателях завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, техника может одновременно вести до 300 воздушных объектов.

«В ходе спецоперации расчеты ЗРК „Бук“ продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооруженных Сил РФ от средств воздушного нападения. „Бук-М3“ одновременно может вести до 300 воздушных объектов», — отметили в военном ведомстве.

Командир зенитной ракетной батареи отметил, что комплекс способен поражать цели на разных высотах от 25 тысяч метров. Военнослужащий сообщил, что «Бук» может сбивать даже ракетные системы залпового огня, включая «Точки-У» и HIMARS. При этом система противовоздушной обороны (ПВО) работает на 360 градусов. Засечь ракеты противника она способна на дальности в 180 км.

Истребителем дронов «Бук-М3» назвали из-за большого количества сбитых беспилотных летательных аппаратов. За раз радиолокационная станция обнаруживает шесть целей, следом техника их поражает.

«Буки» работают на гусеничном ходу. Машины оснащены двигателями В-46 челябинского завода. ЗРК развивают скорость до 60 км в час, позволяя оперативно менять свою дислокацию. Развертывание оборудования обеспечивается за пять минут. По данным URA.RU, такой же двигатель имеют зенитные ракетные комплексы «Тор», радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк». Тем же типом двигателя снабдили транспортер «Витязь», поставленный корпорацией «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, Свердловская область) Роскосмосу.