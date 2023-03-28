Технику с челябинскими механизмами Роскосмос использует для встречи экипажей пилотируемых кораблей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Транспортер для встречи космонавтов с механизмами, изготавливаемыми на челябинских заводах, корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) из Нижнего Тагила (Свердловская область) отправила Роскосмосу. Как сообщила пресс-служба УВЗ, заказ выполнен досрочно.

«Наш „Витязь“ досрочно выполнил полугодовой контракт с центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры госкорпорации „Роскосмос“. Предприятие отгрузило заказчику партию двухзвенников», — сообщили в УВЗ.

Роскосмосу отправили транспортер-кран ДТ-30ПМНК2 и два снегоболотохода ДТ-30ПМ-1. Машины будут использоваться в составе группы техсредств для встречи экипажей пилотируемых транспортных кораблей нового поколения. Транспортер снабжен крановой установкой грузоподъемностью в 25 тонн. Ее изготовлением занимался Челябинский механический завод. Кран будут использовать для загрузки транспортного корабля.

Транспортер оснащен V-образным двигателем двойного назначения В-46, изготовленным на заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Мощность двигателя варьируется в диапазоне 520-710 лошадиных сил. Агрегат способен работать с разными видами топлива.

Вездеходы будут работать в Оренбургской области. Сотрудники Роскосмоса, которые будут обслуживать двухзвенники, пройдут обучение в компании «Витязь».

Транспортер снабжен челябинским краном грузоподъемностью в 25 тонн Фото: пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод»

Полугодовой заказ выполнили раньше срока Фото: пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод»