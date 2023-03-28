Транспортер для встречи космонавтов с механизмами, изготавливаемыми на челябинских заводах, корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) из Нижнего Тагила (Свердловская область) отправила Роскосмосу. Как сообщила пресс-служба УВЗ, заказ выполнен досрочно.
«Наш „Витязь“ досрочно выполнил полугодовой контракт с центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры госкорпорации „Роскосмос“. Предприятие отгрузило заказчику партию двухзвенников», — сообщили в УВЗ.
Роскосмосу отправили транспортер-кран ДТ-30ПМНК2 и два снегоболотохода ДТ-30ПМ-1. Машины будут использоваться в составе группы техсредств для встречи экипажей пилотируемых транспортных кораблей нового поколения. Транспортер снабжен крановой установкой грузоподъемностью в 25 тонн. Ее изготовлением занимался Челябинский механический завод. Кран будут использовать для загрузки транспортного корабля.
Транспортер оснащен V-образным двигателем двойного назначения В-46, изготовленным на заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Мощность двигателя варьируется в диапазоне 520-710 лошадиных сил. Агрегат способен работать с разными видами топлива.
Вездеходы будут работать в Оренбургской области. Сотрудники Роскосмоса, которые будут обслуживать двухзвенники, пройдут обучение в компании «Витязь».
Транспортер снабжен челябинским краном грузоподъемностью в 25 тонн
Фото: пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод»
Полугодовой заказ выполнили раньше срока
Фото: пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод»
Транспорте оснащен двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак»
Транспортер для встречи космонавтов с механизмами, изготавливаемыми на челябинских заводах, корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) из Нижнего Тагила (Свердловская область) отправила Роскосмосу. Как сообщила пресс-служба УВЗ, заказ выполнен досрочно. «Наш „Витязь“ досрочно выполнил полугодовой контракт с центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры госкорпорации „Роскосмос“. Предприятие отгрузило заказчику партию двухзвенников», — сообщили в УВЗ. Роскосмосу отправили транспортер-кран ДТ-30ПМНК2 и два снегоболотохода ДТ-30ПМ-1. Машины будут использоваться в составе группы техсредств для встречи экипажей пилотируемых транспортных кораблей нового поколения. Транспортер снабжен крановой установкой грузоподъемностью в 25 тонн. Ее изготовлением занимался Челябинский механический завод. Кран будут использовать для загрузки транспортного корабля. Транспортер оснащен V-образным двигателем двойного назначения В-46, изготовленным на заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Мощность двигателя варьируется в диапазоне 520-710 лошадиных сил. Агрегат способен работать с разными видами топлива. Вездеходы будут работать в Оренбургской области. Сотрудники Роскосмоса, которые будут обслуживать двухзвенники, пройдут обучение в компании «Витязь».