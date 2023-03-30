В Тюмени сын избил отца до полусмерти

Несмотря на причиненные страдания, отец простил сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени между пьяными сыном и отцом произошел словесный конфликт, в результате которого сын нанес множественные телесные повреждения отцу. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В декабре прошлого года между нетрезвым отцом и его нетрезвым сыном произошел словесный конфликт, в ходе которого Раджабов младший ударил два раза в голову отца, от которых тот упал на пол. Затем разъяренный сын избивал упавшего отца по туловищу. В результате драки потерпевшему сломали ребра, а также нанесли другие телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отец простил сына несмотря на все побои, и попросил не лишать его свободы. При этом Раджабов младший не признал свою вину. Суд обвинил Рустама Раджабова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы.