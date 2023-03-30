Лжесиловик обокрал пермячку и скрылся на велосипеде

Украв телефон, мужчина скрылся на велосипеде
В Перми мужчина украл у девушки телефон, представившись полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю.
«В мае 2022 года пермяк подошел на улице к девушке и представился полицейским, показав ей удостоверение газорезчика в закрытом виде. После этого он выхватил из рук пермячки телефон стоимостью 80 тысяч рублей и скрылся с места преступления на велосипеде», — сообщили в ведомстве.
Полицейские нашли подозреваемого в краже, им оказался 39-летний житель Пермского муниципального округа. Также была установлена его причастность к еще двум преступлениям. Сейчас мужчина задержан, в ближайшее время его ждет суд.
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