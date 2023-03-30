Тюменка присвоила пенсию умершего родственника

Женщина два года получала пенсию за погибшего родственника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Уватского района Тюменской области два года получала пенсию за умершего родственника из-за ошибки в программе. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Как следует из материалов дела, в декабре 2020 года в поселке Демьянка Уватского района умер пенсионер, а в январе 2022 года в отделение Пенсионного фонда с заявлением о выплате пособия на погребение обратилась его родственница. При этом из-за технического сбоя на счет пенсионера до 31 марта 2022 года продолжали поступать пенсионные средства. Этим воспользовалась родственница умершего, снимая в банкомате деньги со счета умершего», — говорится в сообщении.

Отделение Пенсионного фонда направило документы в суд. После рассмотрения дела суд обязал вернуть женщину 97 054 рубля и оплатить штраф в размере 3111 рублей.