30 марта 2023

Тюменка присвоила пенсию умершего родственника

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина два года получала пенсию за погибшего родственника Фото:

Жительница Уватского района Тюменской области два года получала пенсию за умершего родственника из-за ошибки в программе. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Как следует из материалов дела, в декабре 2020 года в поселке Демьянка Уватского района умер пенсионер, а в январе 2022 года в отделение Пенсионного фонда с заявлением о выплате пособия на погребение обратилась его родственница. При этом из-за технического сбоя на счет пенсионера до 31 марта 2022 года продолжали поступать пенсионные средства. Этим воспользовалась родственница умершего, снимая в банкомате деньги со счета умершего», — говорится в сообщении.

Отделение Пенсионного фонда направило документы в суд. После рассмотрения дела суд обязал вернуть женщину 97 054 рубля и оплатить штраф в размере 3111 рублей.

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Жительница Уватского района Тюменской области два года получала пенсию за умершего родственника из-за ошибки в программе. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Как следует из материалов дела, в декабре 2020 года в поселке Демьянка Уватского района умер пенсионер, а в январе 2022 года в отделение Пенсионного фонда с заявлением о выплате пособия на погребение обратилась его родственница. При этом из-за технического сбоя на счет пенсионера до 31 марта 2022 года продолжали поступать пенсионные средства. Этим воспользовалась родственница умершего, снимая в банкомате деньги со счета умершего», — говорится в сообщении. Отделение Пенсионного фонда направило документы в суд. После рассмотрения дела суд обязал вернуть женщину 97 054 рубля и оплатить штраф в размере 3111 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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