30 марта 2023

Пермяка задержали за попытку перевезти военное оборудование в Америку

© Служба новостей «URA.RU»
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Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, прибор ночного видения
Приборы ночного видения предназначались для водителей бронетехники Фото:

УФСБ по Пермскому краю задержало пермяка, который пытался вывезти из страны в США и Канаду военные приборы ночного видения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю и Пермской таможни в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий пресекли попытку незаконного перемещения приборов ночного видения через таможенную границу Евразийского экономического союза в США и Канаду», — рассказали в пресс-службе. Приборы ночного видения предназначались для механиков-водителей бронетанковой техники.

Для того чтобы перевезти товар за границу, пермяк подделал документы. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники). В суде жителя региона признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

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УФСБ по Пермскому краю задержало пермяка, который пытался вывезти из страны в США и Канаду военные приборы ночного видения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. «Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю и Пермской таможни в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий пресекли попытку незаконного перемещения приборов ночного видения через таможенную границу Евразийского экономического союза в США и Канаду», — рассказали в пресс-службе. Приборы ночного видения предназначались для механиков-водителей бронетанковой техники. Для того чтобы перевезти товар за границу, пермяк подделал документы. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники). В суде жителя региона признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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