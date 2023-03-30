Пермяка задержали за попытку перевезти военное оборудование в Америку

Приборы ночного видения предназначались для водителей бронетехники Фото: Александр Мамаев © URA.RU

УФСБ по Пермскому краю задержало пермяка, который пытался вывезти из страны в США и Канаду военные приборы ночного видения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю и Пермской таможни в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий пресекли попытку незаконного перемещения приборов ночного видения через таможенную границу Евразийского экономического союза в США и Канаду», — рассказали в пресс-службе. Приборы ночного видения предназначались для механиков-водителей бронетанковой техники.

Для того чтобы перевезти товар за границу, пермяк подделал документы. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники). В суде жителя региона признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы условно.