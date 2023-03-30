Пермяки на горе будут прыгать в бассейн на лыжах

Спортсмены должны попытаться перепрыгнуть бассейн или проехать по водной глади Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяки 1 апреля будут прыгать на лыжах и сноубордах в бассейн. Это традиционная забава горнолыжного курорта «Губаха» на закрытии зимнего сезона. В этом году оно пройдет 1 апреля одновременно с открытием летнего сезона.

«Бассейну — быть! Все, чтобы вы отлично встретили летний сезон и традиционная пляжная вечеринка прошла на высшем уровне. Решайтесь», — сообщили в группе «Всесезонный курорт „Губаха“» в соцсети «ВКонтакте».

Суть аттракциона заключается в том, что на конце склона установят небольшие трамплины и сразу за ними — бассейн. Участники должны его перепрыгнуть или проехать по водной глади. Но, часто мастерства у райдеров не хватает и они просто прыгают в воду. Прыжки в бассейн будут проходить с 16:30 до 18:00. Чтобы участники не замерзли — будет работать баня. Вход — бесплатный по браслету участника прыжков.