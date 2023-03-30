В пермскую колонию пытались отправить наркотики в почтовых марках. Фото

31 марта 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Конверты с наркотиками предназначались для одного из заключенных Фото: Николай Бастриков © URA.RU В колонию строгого режима, расположенную в Пермском крае пытались отправить наркотики, спрятанные в почтовых марках. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю. «При досмотре почты, предназначенной для осужденного, отбывающего наказание в ИК-10, было обнаружено, что на двух конвертах от наклеенных марок шел едкий запах. За марками сотрудники колонии обнаружили вещество светлого цвета, предположительно наркотического происхождения», — рассказали в ведомстве. В колонию были вызваны сотрудники полиции, которые составили протокол и изъяли обнаруженное вещество, которое будет направлено на экспертизу. В ГУФСИН напоминают, что наказание за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств составляет до 15 лет лишения свободы. Странный запах, который шел от марок, почувствовал сотрудник колонии ГУФСИН по Пермскому краю Спрятанные наркотики изъяли полицейские ГУФСИН по Пермскому краю

В колонию строгого режима, расположенную в Пермском крае пытались отправить наркотики, спрятанные в почтовых марках. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю. «При досмотре почты, предназначенной для осужденного, отбывающего наказание в ИК-10, было обнаружено, что на двух конвертах от наклеенных марок шел едкий запах. За марками сотрудники колонии обнаружили вещество светлого цвета, предположительно наркотического происхождения», — рассказали в ведомстве. В колонию были вызваны сотрудники полиции, которые составили протокол и изъяли обнаруженное вещество, которое будет направлено на экспертизу. В ГУФСИН напоминают, что наказание за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств составляет до 15 лет лишения свободы.