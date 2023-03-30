30 марта 2023

В пермскую колонию пытались отправить наркотики в почтовых марках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конверты с наркотиками предназначались для одного из заключенных Фото:

В колонию строгого режима, расположенную в Пермском крае пытались отправить наркотики, спрятанные в почтовых марках. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю.

«При досмотре почты, предназначенной для осужденного, отбывающего наказание в ИК-10, было обнаружено, что на двух конвертах от наклеенных марок шел едкий запах. За марками сотрудники колонии обнаружили вещество светлого цвета, предположительно наркотического происхождения», — рассказали в ведомстве.

В колонию были вызваны сотрудники полиции, которые составили протокол и изъяли обнаруженное вещество, которое будет направлено на экспертизу. В ГУФСИН напоминают, что наказание за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств составляет до 15 лет лишения свободы.

Странный запах, который шел от марок, почувствовал сотрудник колонии
Странный запах, который шел от марок, почувствовал сотрудник колонии
Спрятанные наркотики изъяли полицейские
Спрятанные наркотики изъяли полицейские

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В колонию строгого режима, расположенную в Пермском крае пытались отправить наркотики, спрятанные в почтовых марках. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю. «При досмотре почты, предназначенной для осужденного, отбывающего наказание в ИК-10, было обнаружено, что на двух конвертах от наклеенных марок шел едкий запах. За марками сотрудники колонии обнаружили вещество светлого цвета, предположительно наркотического происхождения», — рассказали в ведомстве. В колонию были вызваны сотрудники полиции, которые составили протокол и изъяли обнаруженное вещество, которое будет направлено на экспертизу. В ГУФСИН напоминают, что наказание за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств составляет до 15 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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