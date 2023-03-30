Власти рассказали пермякам, как устроить ребенка в 1 класс

С 1 апреля в Перми стартует приемная кампания в школы

31 марта 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Чтобы отправить ребенка 1 сентября в класс, заявление надо писать сейчас Фото: Анна Майорова © URA.RU Записать ребенка в первый класс пермяки смогут с апреля. Для этого, как рассказали в мэрии, достаточно подать заявление на портале госуслуг. «С 1 апреля стартует первый этап приемной кампании в первые классы. Подать заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, заказным письмом с уведомлением о вручении с вложением копий документов или лично в школе», — сообщили в департаменте образования города. Чиновники отмечают, что до 30 июня заявления принимают от пермяков, чьи дети живут на закрепленной за школой территории. Также документы ждут от льготников, которые имеют право на внеочередной, первоочередной или преимущественный прием. С 6 июля заявления можно будет подать в любую школу, где останутся места. В Перми департамент образования организовал горячую линию. Узнать все тонкости поступления в школу можно по телефону 212-95-20 с 9 до 18 часов. Если вы не уверены к какой школе прикреплен ваш дом, что уточнить это можно на сайте департамента . Здесь же размещена инструкция по работе с порталом госуслуг.

Записать ребенка в первый класс пермяки смогут с апреля. Для этого, как рассказали в мэрии, достаточно подать заявление на портале госуслуг. «С 1 апреля стартует первый этап приемной кампании в первые классы. Подать заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, заказным письмом с уведомлением о вручении с вложением копий документов или лично в школе», — сообщили в департаменте образования города. Чиновники отмечают, что до 30 июня заявления принимают от пермяков, чьи дети живут на закрепленной за школой территории. Также документы ждут от льготников, которые имеют право на внеочередной, первоочередной или преимущественный прием. С 6 июля заявления можно будет подать в любую школу, где останутся места. В Перми департамент образования организовал горячую линию. Узнать все тонкости поступления в школу можно по телефону 212-95-20 с 9 до 18 часов. Если вы не уверены к какой школе прикреплен ваш дом, что уточнить это можно на сайте департамента. Здесь же размещена инструкция по работе с порталом госуслуг.