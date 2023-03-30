30 марта 2023

В тюменском интернате составили план по смертности стариков и инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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В интернате предсказали, сколько постояльцев уйдут в мир иной в ближайшие пять месяцев Фото:

В «Щучинском психоневрологическом интернате» (Заводоуковский район Тюменской области), где проживают пожилые и инвалиды, предсказали, сколько постояльцев учреждения умрет в ближайшие месяцы. Аукцион на ритуальные услуги с точным указанием числа будущих захоронений размещен на сайте госзакупок. Также подрядчику предстоит фотографировать трупы в гробах.

«Оказание комплекса ритуальных услуг. Срок — с момента подписания договора по 31.08.2023 года включительно. Количество захоронений — пять», — говорится в документах закупки, размещенной «Щучинским психоневрологическим интернатом» для пожилых и инвалидов.

За похороны пяти человек учреждение готово заплатить 160 тысяч рублей. Подрядчик будет забирать из интерната тела, отвозить их на исследование к патологоанатомам, а затем хоронить.

От исполнителя требуют строгой отчетности. Он должен будет вести журнал учета заявок, а также подтвердить выполнение работ фотографиями. На снимках нужно запечатлеть самого умершего, лежащего в гробу, фото могилы и гроба в ней, а также фото засыпанной могилы с установленными крестом и венком.

Получить оперативный комментарий от руководства интерната не удалось, на звонки журналиста в приемной директора не ответили. Отправлен письменный запрос, с вопросом о том, на основании чего в учреждении указали именно такие объемы оказания услуг.

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В «Щучинском психоневрологическом интернате» (Заводоуковский район Тюменской области), где проживают пожилые и инвалиды, предсказали, сколько постояльцев учреждения умрет в ближайшие месяцы. Аукцион на ритуальные услуги с точным указанием числа будущих захоронений размещен на сайте госзакупок. Также подрядчику предстоит фотографировать трупы в гробах. «Оказание комплекса ритуальных услуг. Срок — с момента подписания договора по 31.08.2023 года включительно. Количество захоронений — пять», — говорится в документах закупки, размещенной «Щучинским психоневрологическим интернатом» для пожилых и инвалидов. За похороны пяти человек учреждение готово заплатить 160 тысяч рублей. Подрядчик будет забирать из интерната тела, отвозить их на исследование к патологоанатомам, а затем хоронить. От исполнителя требуют строгой отчетности. Он должен будет вести журнал учета заявок, а также подтвердить выполнение работ фотографиями. На снимках нужно запечатлеть самого умершего, лежащего в гробу, фото могилы и гроба в ней, а также фото засыпанной могилы с установленными крестом и венком. Получить оперативный комментарий от руководства интерната не удалось, на звонки журналиста в приемной директора не ответили. Отправлен письменный запрос, с вопросом о том, на основании чего в учреждении указали именно такие объемы оказания услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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