В Тюмени у любителей электронных сигарет резко вырастут траты

Электронные сигареты в специализированных тюменских магазинах в ближайшее время подорожают в полтора-два раза. Об этом URA.RU рассказал
«Из-за нового закона жидкости для вейпов производителям нужно будет обязательно маркировать. Нам уже поступила информация, что из-за этого они подорожают. Особенно сильно это коснется одного из поставщиков, чья линейка класса „премиум“ вырастет в цене в два раза. Но и в целом ассортимент станет дороже раза в полтора», — сообщил «Темам Тюмени» сотрудник одного из известных магазинов специализированных табачных изделий.
Речь идет о постановлении правительства РФ, которое обязует производителей и импортеров никотиносодержащих жидкостей, электронных сигарет и вейпов маркировать продукцию и регистрировать ее в системе «Честный ЗНАК». Полный запрет на продажу немаркированных товаров вступит в силу 1 декабря 2023 года.
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