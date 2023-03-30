30 марта 2023

В Тюмени у любителей электронных сигарет резко вырастут траты

В тюменских магазинах в два раза подорожают вейпы и электронные сигареты
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина IQOS в ТРЦ "Гринвич". Екатеринбург, система нагревания табака
Предаваться вредным привычкам тюменцам станет в два раза невыгоднее Фото:

Электронные сигареты в специализированных тюменских магазинах в ближайшее время подорожают в полтора-два раза. Об этом URA.RU рассказал telegram-канал «Темы Тюмени», со ссылкой на своего инсайдера.

«Из-за нового закона жидкости для вейпов производителям нужно будет обязательно маркировать. Нам уже поступила информация, что из-за этого они подорожают. Особенно сильно это коснется одного из поставщиков, чья линейка класса „премиум“ вырастет в цене в два раза. Но и в целом ассортимент станет дороже раза в полтора», — сообщил «Темам Тюмени» сотрудник одного из известных магазинов специализированных табачных изделий.

Речь идет о постановлении правительства РФ, которое обязует производителей и импортеров никотиносодержащих жидкостей, электронных сигарет и вейпов маркировать продукцию и регистрировать ее в системе «Честный ЗНАК». Полный запрет на продажу немаркированных товаров вступит в силу 1 декабря 2023 года.

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Электронные сигареты в специализированных тюменских магазинах в ближайшее время подорожают в полтора-два раза. Об этом URA.RU рассказал telegram-канал «Темы Тюмени», со ссылкой на своего инсайдера. «Из-за нового закона жидкости для вейпов производителям нужно будет обязательно маркировать. Нам уже поступила информация, что из-за этого они подорожают. Особенно сильно это коснется одного из поставщиков, чья линейка класса „премиум“ вырастет в цене в два раза. Но и в целом ассортимент станет дороже раза в полтора», — сообщил «Темам Тюмени» сотрудник одного из известных магазинов специализированных табачных изделий. Речь идет о постановлении правительства РФ, которое обязует производителей и импортеров никотиносодержащих жидкостей, электронных сигарет и вейпов маркировать продукцию и регистрировать ее в системе «Честный ЗНАК». Полный запрет на продажу немаркированных товаров вступит в силу 1 декабря 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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