В Тюмени пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи. Фото

31 марта 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Мужчину ищут родственники и волонтеры «Белой совы» Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Тюмени ищут 44-летнего пенсионера, который пропал 30 марта. Информацию о поиске разместили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина нуждается в медицинской помощи. «Помогите найти человека. Пропал Павел Казаковцев. 30 марта ушел из дома по улице Щербакова и до настоящего времени его местоположение неизвестно», — указано в ориентировке. Мужчина был одет в коричневую куртку, черные болоньевые штаны, коричневые ботинки. При себе имел черную сумку через плечо. Нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят связаться номеру 102 или связаться с волонтерами поискового отряда «Белая сова» по телефону: 8-932-32-39-911. Мужчина не выходит на связь с 30 марта Соцсеть «ВКонтакте»

В Тюмени ищут 44-летнего пенсионера, который пропал 30 марта. Информацию о поиске разместили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина нуждается в медицинской помощи. «Помогите найти человека. Пропал Павел Казаковцев. 30 марта ушел из дома по улице Щербакова и до настоящего времени его местоположение неизвестно», — указано в ориентировке. Мужчина был одет в коричневую куртку, черные болоньевые штаны, коричневые ботинки. При себе имел черную сумку через плечо. Нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят связаться номеру 102 или связаться с волонтерами поискового отряда «Белая сова» по телефону: 8-932-32-39-911.