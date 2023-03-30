30 марта 2023

В Тюмени пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Мытищи, пенсионер, прогулка, зима, отдых
Мужчину ищут родственники и волонтеры «Белой совы» Фото:

В Тюмени ищут 44-летнего пенсионера, который пропал 30 марта. Информацию о поиске разместили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина нуждается в медицинской помощи.

«Помогите найти человека. Пропал Павел Казаковцев. 30 марта ушел из дома по улице Щербакова и до настоящего времени его местоположение неизвестно», — указано в ориентировке.

Мужчина был одет в коричневую куртку, черные болоньевые штаны, коричневые ботинки. При себе имел черную сумку через плечо. Нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят связаться номеру 102 или связаться с волонтерами поискового отряда «Белая сова» по телефону: 8-932-32-39-911.

Мужчина не выходит на связь с 30 марта
Мужчина не выходит на связь с 30 марта

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В Тюмени ищут 44-летнего пенсионера, который пропал 30 марта. Информацию о поиске разместили в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина нуждается в медицинской помощи. «Помогите найти человека. Пропал Павел Казаковцев. 30 марта ушел из дома по улице Щербакова и до настоящего времени его местоположение неизвестно», — указано в ориентировке. Мужчина был одет в коричневую куртку, черные болоньевые штаны, коричневые ботинки. При себе имел черную сумку через плечо. Нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел или знает о местонахождении мужчины, просят связаться номеру 102 или связаться с волонтерами поискового отряда «Белая сова» по телефону: 8-932-32-39-911.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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