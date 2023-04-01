Захарова: Киев насилует, издевается и глумится над православием

На наших глазах творится насилие над православием. Так отреагировала представитель МИД России Мария Захарова на видео, в котором украинские провокаторы танцуют вокруг молящейся прихожанки Киево-Печерской лавры.
«На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют», — написала Захарова в своем telegram-канале. Там она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский, суд и толпа «беснуются» в Великий пост.
На самом видео, снятом около Киево-Печерской лавры, украинцы танцуют и поют антироссийские песни вокруг молящейся прихожанки. Провокаторы высмеивали женщину несколько минут, танцуя под песни, оскорбляющие Россию. Прихожанка храма не реагировала на нападки провокаторов и продолжала молитву.
Ранее Киевский суд насильно заставил наместника Киево-Печерской лавры вернуться на слушание по своему делу в суд. Митрополиту стало плохо во время заседания, после чего его отпустили в больницу. Спустя непродолжительное время, суд принял решение о принудительном приводе наместника обратно в суд.
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