Захарова: Киев насилует, издевается и глумится над православием

Захарова: Киев творит насилие над православием в Великий пост
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Киев творит насилие над православием, заявила Мария Захарова Фото:

На наших глазах творится насилие над православием. Так отреагировала представитель МИД России Мария Захарова на видео, в котором украинские провокаторы танцуют вокруг молящейся прихожанки Киево-Печерской лавры.

«На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют», — написала Захарова в своем telegram-канале. Там она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский, суд и толпа «беснуются» в Великий пост.

На самом видео, снятом около Киево-Печерской лавры, украинцы танцуют и поют антироссийские песни вокруг молящейся прихожанки. Провокаторы высмеивали женщину несколько минут, танцуя под песни, оскорбляющие Россию. Прихожанка храма не реагировала на нападки провокаторов и продолжала молитву.

Ранее Киевский суд насильно заставил наместника Киево-Печерской лавры вернуться на слушание по своему делу в суд. Митрополиту стало плохо во время заседания, после чего его отпустили в больницу. Спустя непродолжительное время, суд принял решение о принудительном приводе наместника обратно в суд.

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На наших глазах творится насилие над православием. Так отреагировала представитель МИД России Мария Захарова на видео, в котором украинские провокаторы танцуют вокруг молящейся прихожанки Киево-Печерской лавры. «На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют», — написала Захарова в своем telegram-канале. Там она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский, суд и толпа «беснуются» в Великий пост. На самом видео, снятом около Киево-Печерской лавры, украинцы танцуют и поют антироссийские песни вокруг молящейся прихожанки. Провокаторы высмеивали женщину несколько минут, танцуя под песни, оскорбляющие Россию. Прихожанка храма не реагировала на нападки провокаторов и продолжала молитву. Ранее Киевский суд насильно заставил наместника Киево-Печерской лавры вернуться на слушание по своему делу в суд. Митрополиту стало плохо во время заседания, после чего его отпустили в больницу. Спустя непродолжительное время, суд принял решение о принудительном приводе наместника обратно в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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