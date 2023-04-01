01 апреля 2023
31 марта 2023

Жители Сургута жалуются на грязь в ресторане «Вкусно — и точка». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, быстрое питание, котлета для бургера, жарка котлеты, фастфуд
Сургутяне предположили, что на кухне ресторана так же грязно, как и в зале Фото:

Жители Сургута (ХМАО) возмущены неубранными столами, мусором и грязью в одном из ресторанов сети «Вкусно — и точка» по адресу улица Университетская, 29/3. Соответствующий пост размещен в группе «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Университетская, 29/3 вкусно и срач. Видимо, тут работают одни свиньи. Людям даже за собой мусор некуда выкинуть, мусорные ведра забиты», — говорится в сообщении.

Автор поста отметил, что сотрудники заведения не обращают внимания на происходящее, а беседуют с друзьями. В комментариях подписчики ужаснулись происходящим в зале и предположили, что подобное может происходить на кухне, где готовят еду.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу сети «Вкусно — и точка» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки пожаловались в мэрию на рекламу ресторана «Вкусно — и точка» в центре Перми, которая полностью закрыла окно в здании. Власти Ленинского района направили собственнику помещений предупреждение о соблюдении правил благоустройства.

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Жители Сургута (ХМАО) возмущены неубранными столами, мусором и грязью в одном из ресторанов сети «Вкусно — и точка» по адресу улица Университетская, 29/3. Соответствующий пост размещен в группе «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте». «Университетская, 29/3 вкусно и срач. Видимо, тут работают одни свиньи. Людям даже за собой мусор некуда выкинуть, мусорные ведра забиты», — говорится в сообщении. Автор поста отметил, что сотрудники заведения не обращают внимания на происходящее, а беседуют с друзьями. В комментариях подписчики ужаснулись происходящим в зале и предположили, что подобное может происходить на кухне, где готовят еду. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу сети «Вкусно — и точка» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки пожаловались в мэрию на рекламу ресторана «Вкусно — и точка» в центре Перми, которая полностью закрыла окно в здании. Власти Ленинского района направили собственнику помещений предупреждение о соблюдении правил благоустройства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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