Сургутяне предположили, что на кухне ресторана так же грязно, как и в зале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Сургута (ХМАО) возмущены неубранными столами, мусором и грязью в одном из ресторанов сети «Вкусно — и точка» по адресу улица Университетская, 29/3. Соответствующий пост размещен в группе «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Университетская, 29/3 вкусно и срач. Видимо, тут работают одни свиньи. Людям даже за собой мусор некуда выкинуть, мусорные ведра забиты», — говорится в сообщении.

Автор поста отметил, что сотрудники заведения не обращают внимания на происходящее, а беседуют с друзьями. В комментариях подписчики ужаснулись происходящим в зале и предположили, что подобное может происходить на кухне, где готовят еду.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу сети «Вкусно — и точка» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки пожаловались в мэрию на рекламу ресторана «Вкусно — и точка» в центре Перми, которая полностью закрыла окно в здании. Власти Ленинского района направили собственнику помещений предупреждение о соблюдении правил благоустройства.