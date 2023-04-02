02 апреля 2023
01 апреля 2023

Челябинцы ради удаленки готовы пойти на снижение зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы готовы вытерпеть снижение зарплаты, если им предложат трудиться удаленно Фото:

Среди жителей Челябинска 40% готовы на снижение зарплаты ради удаленной работы. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, свои мнения горожане высказали в ходе опроса в конце марта.

«На снижение зарплаты ради удаленной работы согласны четыре из десяти челябинцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители экономически активного населения», — отметили в SuperJob.

Специалисты выяснили, на какое снижение доходов согласны респонденты. Выяснилось, что 22% готов лишиться 5% заработка, а каждый десятый — 10% своей зарплаты. По 4% опрошенных пойдут на еще большие жертвы. Они не прочь потерять 15%, 20% и 25% доходов соответственно. При этом 38% терять в зарплате ради удаленного места работы не согласны.

В группе тех, кто не стал бы отказываться от доходов ради удаленки, больше людей среднего возраста 35—44 лет, чем молодежи до 24 лет (46% против 24% соответственно).

Социологи выявили тенденцию: чем больше челябинцы зарабатывают, тем они меньше склонны отказываться от дохода. В группе с заработком до 30 тысяч рублей прижимистых людей 31%, а в страте с доходом более 80 тысяч рублей — 45%.

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Среди жителей Челябинска 40% готовы на снижение зарплаты ради удаленной работы. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, свои мнения горожане высказали в ходе опроса в конце марта. «На снижение зарплаты ради удаленной работы согласны четыре из десяти челябинцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители экономически активного населения», — отметили в SuperJob. Специалисты выяснили, на какое снижение доходов согласны респонденты. Выяснилось, что 22% готов лишиться 5% заработка, а каждый десятый — 10% своей зарплаты. По 4% опрошенных пойдут на еще большие жертвы. Они не прочь потерять 15%, 20% и 25% доходов соответственно. При этом 38% терять в зарплате ради удаленного места работы не согласны. В группе тех, кто не стал бы отказываться от доходов ради удаленки, больше людей среднего возраста 35—44 лет, чем молодежи до 24 лет (46% против 24% соответственно). Социологи выявили тенденцию: чем больше челябинцы зарабатывают, тем они меньше склонны отказываться от дохода. В группе с заработком до 30 тысяч рублей прижимистых людей 31%, а в страте с доходом более 80 тысяч рублей — 45%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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