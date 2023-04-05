До 2026 года в Китае откроют десятки магазинов уральского бренда Putin Team

06 апреля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Одежда имени российского президента набирает популярность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одежду бренда Putin Team Russia от уральского дизайнера Дмитрия Шишкина будут продавать за рубежом. В планах у производителя открыть до конца года несколько магазинов в Китае, Индии и ОАЭ, а с 2024 года конкретно выходить на азиатский рынок. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал Дмитрий Шишкин. «К концу года откроем первые 3-5 магазинов в Китае, Индии, Арабских Эмиратах, а с 2024 года всецело идем на азиатский рынок и страны СНГ. В планах до 2026 года открыть несколько десятков точек в Китае, где спрос на одежду Putin Team Russia колоссальный. Китайцы любят Путина, он для них как Че Гевара», — поделился Шишкин. Сейчас производитель занимается регистрацией торговых марок, чтобы обезопасить бренд Putin Team Russia от подделок. Дизайнер отмечает, что сфальсифицировать одежду в любом случае будет сложно, так как бренд отшивается в России, и некоторые технологические моменты повторить за рубежом будет невозможно. В целом в планах у Дмитрия Шишкина расширить ассортимент мужской продукции. По производству детской и женской одежды пока есть вопросы. «Мы размышляем насчет концепции женской и детской одежды, просто в рамках одного магазина тяжело уместить и мужское, и женское, и детское», — добавляет дизайнер. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово 30 марта состоялось открытие новой точки продаж одежды Putin Team. До этого в гостинице Hyatt Regency запустили десятый флагманский магазин бренда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одежду бренда Putin Team Russia от уральского дизайнера Дмитрия Шишкина будут продавать за рубежом. В планах у производителя открыть до конца года несколько магазинов в Китае, Индии и ОАЭ, а с 2024 года конкретно выходить на азиатский рынок. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал Дмитрий Шишкин. «К концу года откроем первые 3-5 магазинов в Китае, Индии, Арабских Эмиратах, а с 2024 года всецело идем на азиатский рынок и страны СНГ. В планах до 2026 года открыть несколько десятков точек в Китае, где спрос на одежду Putin Team Russia колоссальный. Китайцы любят Путина, он для них как Че Гевара», — поделился Шишкин. Сейчас производитель занимается регистрацией торговых марок, чтобы обезопасить бренд Putin Team Russia от подделок. Дизайнер отмечает, что сфальсифицировать одежду в любом случае будет сложно, так как бренд отшивается в России, и некоторые технологические моменты повторить за рубежом будет невозможно. В целом в планах у Дмитрия Шишкина расширить ассортимент мужской продукции. По производству детской и женской одежды пока есть вопросы. «Мы размышляем насчет концепции женской и детской одежды, просто в рамках одного магазина тяжело уместить и мужское, и женское, и детское», — добавляет дизайнер. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово 30 марта состоялось открытие новой точки продаж одежды Putin Team. До этого в гостинице Hyatt Regency запустили десятый флагманский магазин бренда.