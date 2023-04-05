05 апреля 2023

В шествии бессмертного полка пермяки смогут понести плакаты погибших в СВО бойцов

© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, 9 мая
Колонны начнут собираться в 9:00, а выдвинутся в 11:00 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В этом году участие в шествии «Бессмертного полка» смогут принять родственники военнослужащих, погибших в ходе СВО. Такое решение приняли на заседании Пермского краевого организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Заседание транслировали в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы уверены, что в этом году в шествии будут портреты героев, которые, к сожалению, погибли в рамках специальной военной операции. Их родственники тоже будут участниками „Бессмертного полка“», — доложил глава департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин.

Построение шествия «Бессмертного полка» начнется в 9:00 9 мая. Колонны выдвинутся в 11:00 с Комсомольского проспекта — в районе улиц Пушкина, Островского, проследуют до ЦУМа и пойдут до конечной точки шествия — к главной сцене на Эспланаде.

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В этом году участие в шествии «Бессмертного полка» смогут принять родственники военнослужащих, погибших в ходе СВО. Такое решение приняли на заседании Пермского краевого организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Заседание транслировали в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Мы уверены, что в этом году в шествии будут портреты героев, которые, к сожалению, погибли в рамках специальной военной операции. Их родственники тоже будут участниками „Бессмертного полка“», — доложил глава департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин. Построение шествия «Бессмертного полка» начнется в 9:00 9 мая. Колонны выдвинутся в 11:00 с Комсомольского проспекта — в районе улиц Пушкина, Островского, проследуют до ЦУМа и пойдут до конечной точки шествия — к главной сцене на Эспланаде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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