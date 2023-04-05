В шествии бессмертного полка пермяки смогут понести плакаты погибших в СВО бойцов

06 апреля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Колонны начнут собираться в 9:00, а выдвинутся в 11:00 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В этом году участие в шествии «Бессмертного полка» смогут принять родственники военнослужащих, погибших в ходе СВО. Такое решение приняли на заседании Пермского краевого организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Заседание транслировали в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Мы уверены, что в этом году в шествии будут портреты героев, которые, к сожалению, погибли в рамках специальной военной операции. Их родственники тоже будут участниками „Бессмертного полка“», — доложил глава департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин. Построение шествия «Бессмертного полка» начнется в 9:00 9 мая. Колонны выдвинутся в 11:00 с Комсомольского проспекта — в районе улиц Пушкина, Островского, проследуют до ЦУМа и пойдут до конечной точки шествия — к главной сцене на Эспланаде.

В этом году участие в шествии «Бессмертного полка» смогут принять родственники военнослужащих, погибших в ходе СВО. Такое решение приняли на заседании Пермского краевого организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Заседание транслировали в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Мы уверены, что в этом году в шествии будут портреты героев, которые, к сожалению, погибли в рамках специальной военной операции. Их родственники тоже будут участниками „Бессмертного полка“», — доложил глава департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин. Построение шествия «Бессмертного полка» начнется в 9:00 9 мая. Колонны выдвинутся в 11:00 с Комсомольского проспекта — в районе улиц Пушкина, Островского, проследуют до ЦУМа и пойдут до конечной точки шествия — к главной сцене на Эспланаде.