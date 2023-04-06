06 апреля 2023

Челябинский доброволец призвал сограждан к участию в СВО. Видео

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, ахмат, солдат, z войска, литера z, сво, кадыровцы
Доброволец отметил, что его целью является помощь жителям Донбасса и защита Родины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Доброволец из Карабаша Челябинской области обратился к согражданам с призывом участвовать в СВО. Видео с его обращением опубликовало министерство обороны РФ.

«Военнослужащий с позывным „Медь“ уже второй месяц находится в зоне специальной военной операции. На военную службу он призвался из города Карабаш Челябинской области. Он призывает сограждан, прежде всего мужчин, принять участие в спецоперации», — комментирует видеозапись пресс-служба военного ведомства.

Боец говорит, что он не испугался: пришел на спецоперацию, чтобы защитить свою Родину, помочь людям Донбасса. Обращаясь к гражданам России, он сообщает, что в зоне СВО служат опытные инструкторы, которые научат воевать.

«Я не стал отсиживаться где-то — я просто пришел сюда добровольно, по зову души, по зову Родины. Если не вы, то кто? Задайте себе вопрос: что вы будете говорить своим детям, своим внукам?» — говорит боец.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине в целях ее денацификации и демилитаризации. Президент РФ уточнил, что в планах России нет намерения оккупации этой страны.

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Доброволец из Карабаша Челябинской области обратился к согражданам с призывом участвовать в СВО. Видео с его обращением опубликовало министерство обороны РФ. «Военнослужащий с позывным „Медь“ уже второй месяц находится в зоне специальной военной операции. На военную службу он призвался из города Карабаш Челябинской области. Он призывает сограждан, прежде всего мужчин, принять участие в спецоперации», — комментирует видеозапись пресс-служба военного ведомства. Боец говорит, что он не испугался: пришел на спецоперацию, чтобы защитить свою Родину, помочь людям Донбасса. Обращаясь к гражданам России, он сообщает, что в зоне СВО служат опытные инструкторы, которые научат воевать. «Я не стал отсиживаться где-то — я просто пришел сюда добровольно, по зову души, по зову Родины. Если не вы, то кто? Задайте себе вопрос: что вы будете говорить своим детям, своим внукам?» — говорит боец. Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине в целях ее денацификации и демилитаризации. Президент РФ уточнил, что в планах России нет намерения оккупации этой страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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