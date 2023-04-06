Рейс из Екатеринбурга во Владивосток вынужденно сел в Хабаровске

Вынужденная посадка совершена из-за сильного тумана
Самолет рейсом из Екатеринбурга во Владивосток сел на запасной аэродром Хабаровска из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Хабаровска.
«Из-за тумана во Владивостоке вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска совершил самолет из Екатеринбурга. Еще два рейса из Иркутска и Новосибирска также вынужденно приземлились в аэропорту Хабаровска», — сообщается в telegram-канале пресс-службы аэропорта.
Ранее URA.RU сообщало о задержке рейса Екатеринбург — Норильск. Самолет не мог вылететь из Кольцово восемь часов.
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