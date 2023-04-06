06 апреля 2023

Рейс из Екатеринбурга во Владивосток вынужденно сел в Хабаровске

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Вынужденная посадка совершена из-за сильного тумана Фото:

Самолет рейсом из Екатеринбурга во Владивосток сел на запасной аэродром Хабаровска из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Хабаровска.

«Из-за тумана во Владивостоке вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска совершил самолет из Екатеринбурга. Еще два рейса из Иркутска и Новосибирска также вынужденно приземлились в аэропорту Хабаровска», — сообщается в telegram-канале пресс-службы аэропорта.

Ранее URA.RU сообщало о задержке рейса Екатеринбург — Норильск. Самолет не мог вылететь из Кольцово восемь часов.

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Самолет рейсом из Екатеринбурга во Владивосток сел на запасной аэродром Хабаровска из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Хабаровска. «Из-за тумана во Владивостоке вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска совершил самолет из Екатеринбурга. Еще два рейса из Иркутска и Новосибирска также вынужденно приземлились в аэропорту Хабаровска», — сообщается в telegram-канале пресс-службы аэропорта. Ранее URA.RU сообщало о задержке рейса Екатеринбург — Норильск. Самолет не мог вылететь из Кольцово восемь часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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