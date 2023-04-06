06 апреля 2023

В Свердловской области выставили на торги комбикормовый завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой птицефабрики "Белоярочка". Сургут, комбикорм, птицефабрика белоярочка
В Реже ищут покупателя для комбикормового завода, который сейчас не эксплуатируется Фото:

В городе Реже (Свердловская область) выставили на торги комбикормовый завод, который производит гранулированные и рассыпные корма для птицы, свиней, крупного рогатого скота и других животных. Цена лота — 29 млн рублей. На торги завод выставил банк непрофильных активов «Траст», которому принадлежит 100% уставного капитала, следует из информации на сайте Российского аукционного дома.

«Начальная цена — 29,2 млн рублей, аукцион с открытой формой подачи предложений. Доля в уставном капитале ООО „Агрохолдинг Уралбройлер“ в размере 100% уставного капитала принадлежит банку „Траст“. Торги пройдут на повышение 11 мая. Заявки принимаются до 6 мая», — следует из информации на сайте РАД.

В пресс-службе банка «Траст» URA.RU рассказали, что сейчас предприятие не эксплуатируется. Его площадь составляет 48 тысяч квадратных метров, у предприятия есть зернохранилище вместимостью 30 тысяч тонн и склад готовой продукции вместимостью более 300 тонн. «Завод производит гранулированные и рассыпные корма для птицы, свиней, крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных», — рассказали в банке.

Ранее URA.RU сообщало что на сайте Российского аукционного дома не смогли продать торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге. Заявок на аукцион не поступило.

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В городе Реже (Свердловская область) выставили на торги комбикормовый завод, который производит гранулированные и рассыпные корма для птицы, свиней, крупного рогатого скота и других животных. Цена лота — 29 млн рублей. На торги завод выставил банк непрофильных активов «Траст», которому принадлежит 100% уставного капитала, следует из информации на сайте Российского аукционного дома. «Начальная цена — 29,2 млн рублей, аукцион с открытой формой подачи предложений. Доля в уставном капитале ООО „Агрохолдинг Уралбройлер“ в размере 100% уставного капитала принадлежит банку „Траст“. Торги пройдут на повышение 11 мая. Заявки принимаются до 6 мая», — следует из информации на сайте РАД. В пресс-службе банка «Траст» URA.RU рассказали, что сейчас предприятие не эксплуатируется. Его площадь составляет 48 тысяч квадратных метров, у предприятия есть зернохранилище вместимостью 30 тысяч тонн и склад готовой продукции вместимостью более 300 тонн. «Завод производит гранулированные и рассыпные корма для птицы, свиней, крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных», — рассказали в банке. Ранее URA.RU сообщало что на сайте Российского аукционного дома не смогли продать торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге. Заявок на аукцион не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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