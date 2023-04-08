В Нижнем Тагиле водитель сбежал после смертельного ДТП. Фото

09 апреля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Водитель «Лада Приора», спровоцировал ДТП и скрылся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) инспекторы Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и пострадали двое, включая ребенка, а виновник происшествия скрылся места аварии. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «На автодороге „Южный подъезд к Нижний Тагилу“, неустановленный водитель автомобиля „Лада Приора“ при перестроении создал помеху автомобилю „Рено Логан“ под управлением мужчины 1987 года рождения, который следовал в попутном направлении, в результате чего водитель „Рено“, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем „Киа Спектра“ под управлением мужчины 1950 года рождения, скончавшимся позднее в больнице. Водитель автомобиля „Лада Приора“ скрылся с места ДТП», — сообщили в областном ГИБДД. Пострадавших обоих водителей, а также 14-летнюю девочку-пассажира автомобиля «Киа Спектра» доставили в медучреждения. Инспекторы проводят розыскные мероприятия, в отношении покинувшего место ДТП водителя «Лады».

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) инспекторы Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и пострадали двое, включая ребенка, а виновник происшествия скрылся места аварии. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «На автодороге „Южный подъезд к Нижний Тагилу“, неустановленный водитель автомобиля „Лада Приора“ при перестроении создал помеху автомобилю „Рено Логан“ под управлением мужчины 1987 года рождения, который следовал в попутном направлении, в результате чего водитель „Рено“, уходя от столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем „Киа Спектра“ под управлением мужчины 1950 года рождения, скончавшимся позднее в больнице. Водитель автомобиля „Лада Приора“ скрылся с места ДТП», — сообщили в областном ГИБДД. Пострадавших обоих водителей, а также 14-летнюю девочку-пассажира автомобиля «Киа Спектра» доставили в медучреждения. Инспекторы проводят розыскные мероприятия, в отношении покинувшего место ДТП водителя «Лады».