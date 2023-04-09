09 апреля 2023
08 апреля 2023

Власти установили контроль за строительством школы под Екатеринбургом. Видео

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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, ученики, чтение, начальная школа
Школьники скоро сядут за парты новой школы Фото:

Свердловские власти установили контроль хода строительства школы в Верхней Пышме. По словам депутата регионального заксобрания Алексея Свалова, учебное заведение строится в рамках народной программы «Единой России».

«Посмотрите как изменилась школа №4 в Верхней Пышме за считанные месяцы. Полностью готов каркас блока Б, в блоке А закончили черновую отделку, в блоке В начали отделочные работы. Выполняются работы по фасадам блоков. На днях начнут благоустраивать территорию, а так все работы в основном будут внутри здания. С председателем думы Верхней Пышмы Иваном Зерновым проверяем ход работ с самого начала. Уверенно можно сказать, что концессионер и подрядчики идут четко в соответствии с графиком. Уже зимой ученики смогут вернуться в родную школу», — написал Свалов в своем telegram-канале.

В 1990 году было введено в эксплуатацию новое здание. Решением исполнительного комитета Верхнепышминского городского совета депутатов вновь вводимой школе в микрорайоне комбината «Уралэлектромедь» был присвоен № 4.

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Свердловские власти установили контроль хода строительства школы в Верхней Пышме. По словам депутата регионального заксобрания Алексея Свалова, учебное заведение строится в рамках народной программы «Единой России». «Посмотрите как изменилась школа №4 в Верхней Пышме за считанные месяцы. Полностью готов каркас блока Б, в блоке А закончили черновую отделку, в блоке В начали отделочные работы. Выполняются работы по фасадам блоков. На днях начнут благоустраивать территорию, а так все работы в основном будут внутри здания. С председателем думы Верхней Пышмы Иваном Зерновым проверяем ход работ с самого начала. Уверенно можно сказать, что концессионер и подрядчики идут четко в соответствии с графиком. Уже зимой ученики смогут вернуться в родную школу», — написал Свалов в своем telegram-канале. В 1990 году было введено в эксплуатацию новое здание. Решением исполнительного комитета Верхнепышминского городского совета депутатов вновь вводимой школе в микрорайоне комбината «Уралэлектромедь» был присвоен № 4.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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