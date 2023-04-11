Экс-главу Центробанка по УрФО Марданова переводят в соседний округ

Рустэм Марданов займет аналогичную должность в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рустэм Марданов, руководивший Уральским управлением Банка России, возглавит управление в Центральном федеральном округе. Он сменит Надежду Иванову, которая покидает пост в связи с выходом на пенсию. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба Центробанка.

«Член Совета директоров, начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Юрьевна Иванова 16 апреля 2023 года покинет свой пост в связи с выходом на пенсию. Новым руководителем ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с 1 мая 2023 года назначен Рустэм Марданов», — сообщили в пресс-службе.

В Уральском управлении Банка России после ухода Марданова исполняющим обязанности руководителя назначен замглавы Евгений Барышников. О том, что Рустэм Марданов покидает пост, стало известно 11 апреля.