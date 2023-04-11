В Екатеринбурге откроется спецлаборатория для проверки медтехники

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В Екатеринбурге будут исследовать медицинскую технику Фото:

В Екатеринбурге готовят к запуску лабораторию, которая будет исследовать медицинскую технику. С таким заявлением выступила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на выставке, которая стартовала в уральской столице, передает журналист URA.RU с места события.

«В Екатеринбурге появится филиал лаборатории Всероссийского научного-исследовательского института медицинской техники. Лаборатория уже готова к запуску», — сказала Самойлова на открытии выставки «Здравоохранение Урала-2023», которая проходит с 11 по 14 апреля. По словам руководителя Росздравнадзора, лабораторию планируется открыть через месяц.

Ранее URA.RU писало, что глава Росздравнадзора Алла Самойлова приехала в Екатеринбург. Чиновница начала свою рабочую встречу с посещения выставки в «ЭКСПО-центре».

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В Екатеринбурге готовят к запуску лабораторию, которая будет исследовать медицинскую технику. С таким заявлением выступила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на выставке, которая стартовала в уральской столице, передает журналист URA.RU с места события. «В Екатеринбурге появится филиал лаборатории Всероссийского научного-исследовательского института медицинской техники. Лаборатория уже готова к запуску», — сказала Самойлова на открытии выставки «Здравоохранение Урала-2023», которая проходит с 11 по 14 апреля. По словам руководителя Росздравнадзора, лабораторию планируется открыть через месяц. Ранее URA.RU писало, что глава Росздравнадзора Алла Самойлова приехала в Екатеринбург. Чиновница начала свою рабочую встречу с посещения выставки в «ЭКСПО-центре».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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