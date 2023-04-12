В Перми задержана коуч международной финансовой пирамиды, вогнавшая пенсионерок в долги

13 апреля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми полицейские задержали негласного лидера международной финансовой пирамиды QNet Любовь Кучеву. Женщина вела свою деятельность в Губахе, заманивая местных жительниц, в том числе, пенсионерок, стать «независимыми партнерами» компании. Участникам финансовой схемы обещали быстрое обогащение на продажах «различного ширпотреба», вместо этого они оказывались в кредитной кабале, говорится в сюжете программы «Вести. Дежурная часть». «Любовь Кучева и ее верные соратницы обещали горожанам быстрое обогащение. За 2 тысячи долларов потенциальными миллиардерами становились обладатели крашеных сережек, которые даже в ломбарде не принимают, или фильтров для воды, которые ломаются чуть ли не через неделю. Если клиентам компании не хватало денег, им предлагали занять их в микрозаймах. Когда люди понимали, что ширпотреб не продается, их уговаривали открыть свой электронный магазин», — говорится в сюжете. Одной из пострадавших от деятельности коуча стала в 2021 году жительница Губахи Алена Квасневская. Представитель QNet уговорила ее приобрести пять маркетплейсов, каждый из которых обошелся в 2 тысячи долларов. Еще одна пострадавшая, Наталья Фадеева, призналась, что если бы ее паспорт не забрал сын, то «долги были бы как у всех — больше миллиона рублей». В Перми в отношении Кучевой полицейские составили протокол о задержании, после чего в сопровождении адвоката она отправилась в Губаху. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. «По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Главным следственным управлением ГУ МВД по Пермскому краю проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению преступления», — заявила начальник пресс-службы краевого главка Татьяна Авдюкова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми полицейские задержали негласного лидера международной финансовой пирамиды QNet Любовь Кучеву. Женщина вела свою деятельность в Губахе, заманивая местных жительниц, в том числе, пенсионерок, стать «независимыми партнерами» компании. Участникам финансовой схемы обещали быстрое обогащение на продажах «различного ширпотреба», вместо этого они оказывались в кредитной кабале, говорится в сюжете программы «Вести. Дежурная часть». «Любовь Кучева и ее верные соратницы обещали горожанам быстрое обогащение. За 2 тысячи долларов потенциальными миллиардерами становились обладатели крашеных сережек, которые даже в ломбарде не принимают, или фильтров для воды, которые ломаются чуть ли не через неделю. Если клиентам компании не хватало денег, им предлагали занять их в микрозаймах. Когда люди понимали, что ширпотреб не продается, их уговаривали открыть свой электронный магазин», — говорится в сюжете. Одной из пострадавших от деятельности коуча стала в 2021 году жительница Губахи Алена Квасневская. Представитель QNet уговорила ее приобрести пять маркетплейсов, каждый из которых обошелся в 2 тысячи долларов. Еще одна пострадавшая, Наталья Фадеева, призналась, что если бы ее паспорт не забрал сын, то «долги были бы как у всех — больше миллиона рублей». В Перми в отношении Кучевой полицейские составили протокол о задержании, после чего в сопровождении адвоката она отправилась в Губаху. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. «По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Главным следственным управлением ГУ МВД по Пермскому краю проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению преступления», — заявила начальник пресс-службы краевого главка Татьяна Авдюкова.