12 апреля 2023

В Магнитогорске разыскивают подростка в бордовой толстовке. Фото

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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, поисково-спасательная служба, поиски, челябинская область
Подросток пропал 12 апреля Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают 14-летнего подростка, который ушел с указанного адреса в бордовой толстовке. О том, что юноша пропал 12 апреля, сообщается в соцсетях поисково-спасательного отряда «Альфа-спас».

«Вадим Подкопаев ушел с адреса проспект Карла Маркса, 63/1. Был одет в бордовую толстовку, темные спортивные брюки и белые кроссовки По настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост юноши 169 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые средней длины. Информацию просят сообщать по номерам, указанным на фото.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по номеру
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по номеру

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В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают 14-летнего подростка, который ушел с указанного адреса в бордовой толстовке. О том, что юноша пропал 12 апреля, сообщается в соцсетях поисково-спасательного отряда «Альфа-спас». «Вадим Подкопаев ушел с адреса проспект Карла Маркса, 63/1. Был одет в бордовую толстовку, темные спортивные брюки и белые кроссовки По настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост юноши 169 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые средней длины. Информацию просят сообщать по номерам, указанным на фото.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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