Подросток пропал 12 апреля
В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают 14-летнего подростка, который ушел с указанного адреса в бордовой толстовке. О том, что юноша пропал 12 апреля, сообщается в соцсетях поисково-спасательного отряда «Альфа-спас».
«Вадим Подкопаев ушел с адреса проспект Карла Маркса, 63/1. Был одет в бордовую толстовку, темные спортивные брюки и белые кроссовки По настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост юноши 169 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые средней длины. Информацию просят сообщать по номерам, указанным на фото.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по номеру
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