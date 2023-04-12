В Магнитогорске разыскивают подростка в бордовой толстовке. Фото

13 апреля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Подросток пропал 12 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают 14-летнего подростка, который ушел с указанного адреса в бордовой толстовке. О том, что юноша пропал 12 апреля, сообщается в соцсетях поисково-спасательного отряда «Альфа-спас». «Вадим Подкопаев ушел с адреса проспект Карла Маркса, 63/1. Был одет в бордовую толстовку, темные спортивные брюки и белые кроссовки По настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост юноши 169 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые средней длины. Информацию просят сообщать по номерам, указанным на фото. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по номеру поисково-спасательный отряд «АЛЬФА-СПАС»

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают 14-летнего подростка, который ушел с указанного адреса в бордовой толстовке. О том, что юноша пропал 12 апреля, сообщается в соцсетях поисково-спасательного отряда «Альфа-спас». «Вадим Подкопаев ушел с адреса проспект Карла Маркса, 63/1. Был одет в бордовую толстовку, темные спортивные брюки и белые кроссовки По настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост юноши 169 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые средней длины. Информацию просят сообщать по номерам, указанным на фото.