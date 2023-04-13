Тюнинг оружия помогает бойцам спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы протестировали тюнинг стрелкового оружия (модернизация для повышения характеристик), который сделали в Перми, и проверили бронезащиту. Отчет выложен в telegram-канале «Прикамские витязи», ведением которой занимаются ветераны спецоперации.

«Сегодня проводим большой отстрел различных изделий пермских производителей для тюнинга пулемета. Проверяем бронезащиту различного класса», — говорится в сообщении.

Ранее в полевых условиях бойцы спецоперации на Украине протестировали сухой армейский душ, который им доставили из Перми. Собирать груз помогали жители региона.