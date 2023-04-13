13 апреля 2023

Бойцы СВО протестировали броню и тюнинг пулемета от пермских производителей. Фото, видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
Тюнинг оружия помогает бойцам спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы протестировали тюнинг стрелкового оружия (модернизация для повышения характеристик), который сделали в Перми, и проверили бронезащиту. Отчет выложен в telegram-канале «Прикамские витязи», ведением которой занимаются ветераны спецоперации.

«Сегодня проводим большой отстрел различных изделий пермских производителей для тюнинга пулемета. Проверяем бронезащиту различного класса», — говорится в сообщении.

Ранее в полевых условиях бойцы спецоперации на Украине протестировали сухой армейский душ, который им доставили из Перми. Собирать груз помогали жители региона.

Тюнинг для пулеметов был изготовлен в Перми
Тюнинг для пулеметов был изготовлен в Перми
Фото:

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Бойцы протестировали тюнинг стрелкового оружия (модернизация для повышения характеристик), который сделали в Перми, и проверили бронезащиту. Отчет выложен в telegram-канале «Прикамские витязи», ведением которой занимаются ветераны спецоперации. «Сегодня проводим большой отстрел различных изделий пермских производителей для тюнинга пулемета. Проверяем бронезащиту различного класса», — говорится в сообщении. Ранее в полевых условиях бойцы спецоперации на Украине протестировали сухой армейский душ, который им доставили из Перми. Собирать груз помогали жители региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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