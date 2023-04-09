Сухой душ выручает бойцов в полевых условий, когда нет доступа к воде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В полевых условиях участники спецоперации на Украине протестировали сухой армейский душ, который им доставили из Перми. Собирать груз помогали жители региона, рассказали в прикамском волонтерском сообществе.

Боец, который испытывал универсальное средство гигиены на себе отметил, что «будто оказался дома». Сухой душ, по его словам, «после использования не оставляет никаких следов». Видео фронтового эксперимента выложено в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

Ранее пермяки готовились к отправке еды, наборов сухого армейского душа и медикаментов в зону проведения специальной военной операции. Посылка предназначалась бойцам казачьего батальона «Ермак». Жители Пермского края регулярно помогают бойцам на фронте. Так в конце марта военнослужащие на передовой получили стяг, письма школьников, а также икону, написанную в середине 19 века.