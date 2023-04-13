Рестораны ХМАО заманивают клиентов пасхальным меню

14 апреля 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Рестораны и кафе в ХМАО начали предлагать посетителям куличи и крашенные яйца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рестораны и кафе в городах ХМАО вводят праздничные меню к Пасхе. Чтобы привлечь клиентов, они готовят необычные куличи. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями точек общепита в Нижневартовске и Сургуте. «Куличи готовим, прямо в зале продаем готовые. У нас не совсем обычные куличи, например, есть с белым шоколадом, сушеной клюквой или со сливочным сыром», — рассказала журналисту агентства менеджер кафе «Поль Бейкери» в Нижневартовске. Некоторые рестораны к Пасхе вводят в меню бесплатные позиции. «Наши кондитеры сами выпекают куличи и красят куриные яйца. Завтра коллективно отправимся на освящение пасок, и в воскресенье будем наших гостей угощать просто так бесплатно», — прокомментировала агентству менеджер ресторана Veranda в Сургуте Ольга Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоит подготовка к Пасхе. Расчеты сделали аналитики АТОЛ, указав, что средняя цена «пасхального набора» в 2023 году составляет примерно 371 рубль.

Рестораны и кафе в городах ХМАО вводят праздничные меню к Пасхе. Чтобы привлечь клиентов, они готовят необычные куличи. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями точек общепита в Нижневартовске и Сургуте. «Куличи готовим, прямо в зале продаем готовые. У нас не совсем обычные куличи, например, есть с белым шоколадом, сушеной клюквой или со сливочным сыром», — рассказала журналисту агентства менеджер кафе «Поль Бейкери» в Нижневартовске. Некоторые рестораны к Пасхе вводят в меню бесплатные позиции. «Наши кондитеры сами выпекают куличи и красят куриные яйца. Завтра коллективно отправимся на освящение пасок, и в воскресенье будем наших гостей угощать просто так бесплатно», — прокомментировала агентству менеджер ресторана Veranda в Сургуте Ольга Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоит подготовка к Пасхе. Расчеты сделали аналитики АТОЛ, указав, что средняя цена «пасхального набора» в 2023 году составляет примерно 371 рубль.