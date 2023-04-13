13 апреля 2023

Рестораны ХМАО заманивают клиентов пасхальным меню

© Служба новостей «URA.RU»
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Изготовление пасхальных панеттоне. Екатеринбург, пасха, сладкий пирог, кулич пасхальный, панеттоне, павелина ольга
Рестораны и кафе в ХМАО начали предлагать посетителям куличи и крашенные яйца Фото:

Рестораны и кафе в городах ХМАО вводят праздничные меню к Пасхе. Чтобы привлечь клиентов, они готовят необычные куличи. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями точек общепита в Нижневартовске и Сургуте.

«Куличи готовим, прямо в зале продаем готовые. У нас не совсем обычные куличи, например, есть с белым шоколадом, сушеной клюквой или со сливочным сыром», — рассказала журналисту агентства менеджер кафе «Поль Бейкери» в Нижневартовске.

Некоторые рестораны к Пасхе вводят в меню бесплатные позиции. «Наши кондитеры сами выпекают куличи и красят куриные яйца. Завтра коллективно отправимся на освящение пасок, и в воскресенье будем наших гостей угощать просто так бесплатно», — прокомментировала агентству менеджер ресторана Veranda в Сургуте Ольга Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоит подготовка к Пасхе. Расчеты сделали аналитики АТОЛ, указав, что средняя цена «пасхального набора» в 2023 году составляет примерно 371 рубль.

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Рестораны и кафе в городах ХМАО вводят праздничные меню к Пасхе. Чтобы привлечь клиентов, они готовят необычные куличи. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями точек общепита в Нижневартовске и Сургуте. «Куличи готовим, прямо в зале продаем готовые. У нас не совсем обычные куличи, например, есть с белым шоколадом, сушеной клюквой или со сливочным сыром», — рассказала журналисту агентства менеджер кафе «Поль Бейкери» в Нижневартовске. Некоторые рестораны к Пасхе вводят в меню бесплатные позиции. «Наши кондитеры сами выпекают куличи и красят куриные яйца. Завтра коллективно отправимся на освящение пасок, и в воскресенье будем наших гостей угощать просто так бесплатно», — прокомментировала агентству менеджер ресторана Veranda в Сургуте Ольга Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоит подготовка к Пасхе. Расчеты сделали аналитики АТОЛ, указав, что средняя цена «пасхального набора» в 2023 году составляет примерно 371 рубль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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