Россия приступила к созданию нового флота

Решение поможет стране выйти на мировые рынки в обход санкций

29 марта 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Россия создаст с нуля собственный флот для перевозки насыпных грузов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти приступили к импортозамещению иностранных компаний — экспортеров российского зерна. Для этого в стране будет с нуля создан новый флот для перевозки насыпных грузов, а в дальнейшем пересмотрены пути поставок зерновых. Все это позволит не только поддержать российских аграриев, но и обеспечить экономический суверенитет страны. Так эксперты URA.RU комментируют итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с генеральным директором «Росагролизинга» Павлом Косовым 29 марта. Мишустин в ходе встречи с руководителем «Росагролизинга» отметил значительный вклад предприятия в обеспечение продовольственной безопасности страны, повышении уровня технологической оснащенности сельхозпроизводителей, предоставлении малым и средним предприятиям возможности приобретать необходимую технику по низкой ставке. Глава правительства Михаил Мишустин (слева) и гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов (справа) обсудили строительство отечественных судов для экспорта зерна Фото: government.ru «Спрос на машины и оборудование, без сомнения, есть. Он увеличивается. Санкционное давление, сложности логистических поставок, санкции, которые были наложены на те или иные виды и сельхозтехники, и любой другой техники подстегнули спрос внутри страны», — отметил премьер. Мишустин дополнил, что президент РФ Владимир Путин ставил задачу существенно увеличить производство не только сельхозтехники и оборудования для пищевой промышленности, но и судов, которые крайне необходимы для логистических развязок, так называемых балкеров, «зерновозов». «Как планируете обеспечить эту программу лизингом. И вообще, как обстоят дела с этим проектом?» — поинтересовался Мишустин. Статья по теме Россия и ее партнеры начнут развиваться быстрее Евросоюза Косов признался, что компания недавно начала заниматься этой тематикой, но она, безусловно, очень важна с учетом того, что большая часть экспорта российского зерна осуществляется через морские каналы. «Сейчас „Росагролизинг“ заказал в производство проект по строительству 40- и 60-тысячетонников по водоизмещению. Это крупнейшие суда, балкеры океанического типа. Мы рассчитываем, что примерно через полгода будут готовы два проекта», — доложил глава компании. В течение ближайших двух-трех лет, по информации Косова, головные корабли будут спущены на воду, а после этого запустится серийное производство. Компания совместно с Минсельхозом уже собрал заявки на необходимость в таких судах. На сегодняшний момент это 61 судно, отметил глава «Росагролизинга». Речь идет об импортозамещении иностранных перевозчиков, которые покидают российский рынок в связи со сложившимися обстоятельствами, и создании собственного флота фактически с нуля, считает бывший замминистра РФ по сельскому хозяйству, доктор экономических наук Леонид Холод. «В том числе, на фоне заявления американской компании Cargill (один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции) об уходе из России, которая сейчас занимает 4% на рынке экспорта российского зерна. Стоит задача по поиску новых рынков сбыта отечественной продукции в дружественных для нас странах по всему миру. При этом наращивать объемы необходимо прямо сейчас», — отмечает эксперт. РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна — 153,83 млн тонн Фото: Сергей Русанов © URA.RU При этом, по его словам, российским компаниям бежать и занимать полностью освободившийся рынок не стоит, иначе будет история как с российскими самолетами. «В тех же самых высвободившихся 4% можно занять 1%, ведь свято место пусто не бывает. Вместо того же Cargill придут другие торговцы, которым этот рынок будет интересен, и им не надо мешать», — добавил Холод. Увеличить экспорт российского зерна поможет Северный морской путь Фото: Сергей Русанов © URA.RU Важно найти баланс, при котором необходимое количество грузового транспорта сможет обеспечить России экономический суверенитет, а отечественные товары будут конкурировать на рынке, поделился мнением руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. Для увеличения поставок зерна можно, в частности, использовать мощности Северного морского пути. «Мы привыкли ощущать себя в мировом пространстве и пользоваться аутсорсингом, из-за этого и попали в зависимость, как это было в авиастроении. Зачем платить деньги и кормить чужих транспортников и логистов, когда все эти услуги мы можем оказывать себе сами, сохраняя деньги внутри страны. Россия обладает уникальным ледокольным флотом, который позволяет выстраивать наикротчайший транспортный коридор. Если мы говорим о балкерах океанического типа, то это снизит необходимость заходить в порты недружественных нам стран, во избежание возможных препятствий. Пересмотр логистический путей в таком ключе дает России независимость и автономность, что особенно важно в текущей ситуации», — подчеркнул Тихонов. В Госдуме также поддержали действия правительства, но с небольшой оговоркой. Первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Олег Нилов считает, что в ближайшей перспективе можно смело говорить о наращивании поставок зерна в дружественные нам страны на выгодных для России условиях. Идея, по словам парламентария здравая и необходимо иметь собственные мощности для экспорта, при текущей ситуации. Но, чтобы рекордные урожаи не останавливались и продолжали радовать аграриев и граждан, нужно создавать переработку, необходимо возить не только зерно, но и продукцию из него. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти приступили к импортозамещению иностранных компаний — экспортеров российского зерна. Для этого в стране будет с нуля создан новый флот для перевозки насыпных грузов, а в дальнейшем пересмотрены пути поставок зерновых. Все это позволит не только поддержать российских аграриев, но и обеспечить экономический суверенитет страны. Так эксперты URA.RU комментируют итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с генеральным директором «Росагролизинга» Павлом Косовым 29 марта. Мишустин в ходе встречи с руководителем «Росагролизинга» отметил значительный вклад предприятия в обеспечение продовольственной безопасности страны, повышении уровня технологической оснащенности сельхозпроизводителей, предоставлении малым и средним предприятиям возможности приобретать необходимую технику по низкой ставке. «Спрос на машины и оборудование, без сомнения, есть. Он увеличивается. Санкционное давление, сложности логистических поставок, санкции, которые были наложены на те или иные виды и сельхозтехники, и любой другой техники подстегнули спрос внутри страны», — отметил премьер. Мишустин дополнил, что президент РФ Владимир Путин ставил задачу существенно увеличить производство не только сельхозтехники и оборудования для пищевой промышленности, но и судов, которые крайне необходимы для логистических развязок, так называемых балкеров, «зерновозов». Косов признался, что компания недавно начала заниматься этой тематикой, но она, безусловно, очень важна с учетом того, что большая часть экспорта российского зерна осуществляется через морские каналы. «Сейчас „Росагролизинг“ заказал в производство проект по строительству 40- и 60-тысячетонников по водоизмещению. Это крупнейшие суда, балкеры океанического типа. Мы рассчитываем, что примерно через полгода будут готовы два проекта», — доложил глава компании. В течение ближайших двух-трех лет, по информации Косова, головные корабли будут спущены на воду, а после этого запустится серийное производство. Компания совместно с Минсельхозом уже собрал заявки на необходимость в таких судах. На сегодняшний момент это 61 судно, отметил глава «Росагролизинга». Речь идет об импортозамещении иностранных перевозчиков, которые покидают российский рынок в связи со сложившимися обстоятельствами, и создании собственного флота фактически с нуля, считает бывший замминистра РФ по сельскому хозяйству, доктор экономических наук Леонид Холод. «В том числе, на фоне заявления американской компании Cargill (один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции) об уходе из России, которая сейчас занимает 4% на рынке экспорта российского зерна. При этом, по его словам, российским компаниям бежать и занимать полностью освободившийся рынок не стоит, иначе будет история как с российскими самолетами. «В тех же самых высвободившихся 4% можно занять 1%, ведь свято место пусто не бывает. Вместо того же Cargill придут другие торговцы, которым этот рынок будет интересен, и им не надо мешать», — добавил Холод. Важно найти баланс, при котором необходимое количество грузового транспорта сможет обеспечить России экономический суверенитет, а отечественные товары будут конкурировать на рынке, поделился мнением руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. Для увеличения поставок зерна можно, в частности, использовать мощности Северного морского пути. «Мы привыкли ощущать себя в мировом пространстве и пользоваться аутсорсингом, из-за этого и попали в зависимость, как это было в авиастроении. Зачем платить деньги и кормить чужих транспортников и логистов, когда все эти услуги мы можем оказывать себе сами, сохраняя деньги внутри страны. В Госдуме также поддержали действия правительства, но с небольшой оговоркой. Первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Олег Нилов считает, что в ближайшей перспективе можно смело говорить о наращивании поставок зерна в дружественные нам страны на выгодных для России условиях. Идея, по словам парламентария здравая и необходимо иметь собственные мощности для экспорта, при текущей ситуации. Но, чтобы рекордные урожаи не останавливались и продолжали радовать аграриев и граждан, нужно создавать переработку, необходимо возить не только зерно, но и продукцию из него.