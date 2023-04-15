Глава парламента Крыма пригласил в гости Трампа и Маска

15 апреля 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Владимир Константинов заявил, что готов принять Трампа и Маска в Крыму Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Американский предприниматель Илон Маск и экс-президент США Дональд Трамп должны посетить Крым, чтобы увидеть все своими глазами. Их пригласил глава парламента республики Владимир Константинов. «Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, что, если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим», — заявил Владимир Константинов журналисту РИА Новости. Он заявил, что Трамп станет другим человеком в ходе такого визита. Это позволит иначе решать ряд вопросов, уверен Константинов. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовало абсолютное большинство жителей. Политолог, старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин считает, что Крым — это основная украинская цель, передает «Царьград».

Американский предприниматель Илон Маск и экс-президент США Дональд Трамп должны посетить Крым, чтобы увидеть все своими глазами. Их пригласил глава парламента республики Владимир Константинов. «Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, что, если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим», — заявил Владимир Константинов журналисту РИА Новости. Он заявил, что Трамп станет другим человеком в ходе такого визита. Это позволит иначе решать ряд вопросов, уверен Константинов. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовало абсолютное большинство жителей. Политолог, старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин считает, что Крым — это основная украинская цель, передает «Царьград».