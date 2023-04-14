14 апреля 2023

Зеленский ввел санкции против бизнесмена из Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский включил в санкционный список бизнесмена из ХМАО Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля ввел санкции против представителей российского бизнеса. В их число вошел предприниматель из Сургута Андрей Нугманов. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

«Нугманов Андрей Михайлович, дата рождения — 15.07.1986 года», — сообщается в документе. Санкции действуют десять лет.

Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на выведение капитала за пределы Украины и на приобретение земельных участков на территории этой страны. Согласно данным «Сбис», Нугманов занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и другими видами деятельности.

Ранее под санкции Зеленского попала уроженка Нижневартовска Екатерина Баращук. Она занимается спортивным скалолазанием.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля ввел санкции против представителей российского бизнеса. В их число вошел предприниматель из Сургута Андрей Нугманов. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Нугманов Андрей Михайлович, дата рождения — 15.07.1986 года», — сообщается в документе. Санкции действуют десять лет. Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на выведение капитала за пределы Украины и на приобретение земельных участков на территории этой страны. Согласно данным «Сбис», Нугманов занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и другими видами деятельности. Ранее под санкции Зеленского попала уроженка Нижневартовска Екатерина Баращук. Она занимается спортивным скалолазанием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...