Зеленский ввел санкции против бизнесмена из Сургута

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля ввел санкции против представителей российского бизнеса. В их число вошел предприниматель из Сургута Андрей Нугманов. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.
«Нугманов Андрей Михайлович, дата рождения — 15.07.1986 года», — сообщается в документе. Санкции действуют десять лет.
Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на выведение капитала за пределы Украины и на приобретение земельных участков на территории этой страны. Согласно данным «Сбис», Нугманов занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и другими видами деятельности.
Ранее под санкции Зеленского попала уроженка Нижневартовска Екатерина Баращук. Она занимается спортивным скалолазанием.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.