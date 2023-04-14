Зеленский ввел санкции против бизнесмена из Сургута

15 апреля 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский включил в санкционный список бизнесмена из ХМАО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля ввел санкции против представителей российского бизнеса. В их число вошел предприниматель из Сургута Андрей Нугманов. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Нугманов Андрей Михайлович, дата рождения — 15.07.1986 года», — сообщается в документе. Санкции действуют десять лет. Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на выведение капитала за пределы Украины и на приобретение земельных участков на территории этой страны. Согласно данным «Сбис», Нугманов занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и другими видами деятельности. Ранее под санкции Зеленского попала уроженка Нижневартовска Екатерина Баращук. Она занимается спортивным скалолазанием.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля ввел санкции против представителей российского бизнеса. В их число вошел предприниматель из Сургута Андрей Нугманов. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Нугманов Андрей Михайлович, дата рождения — 15.07.1986 года», — сообщается в документе. Санкции действуют десять лет. Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на выведение капитала за пределы Украины и на приобретение земельных участков на территории этой страны. Согласно данным «Сбис», Нугманов занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и другими видами деятельности. Ранее под санкции Зеленского попала уроженка Нижневартовска Екатерина Баращук. Она занимается спортивным скалолазанием.