Спортсменка из ХМАО попала под санкции Зеленского

Уроженка Нижневартовска Екатерина Баращук попала под санкции Зеленского
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Рабочий визит Михаила Бабича в Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Пермь, скалолазание, спорт, скалодром, тренировка
Екатерина Баращук занимается спортивным скалолазанием (фото из архива) Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В обновленный санкционный список президента Украины Владимира Зеленского 15 апреля попали российские спортсмены, в числе которых оказалась уроженка Нижневартовска (ХМАО) Екатерина Баращук. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

«Баращук Екатерина Эдуардовна, 20.04.1999 г. р., гражданка РФ», — сообщается в документе. Ограничения введены на срок 50 лет.

Баращук занимается спортивным скалолазанием. В 2016 году получила звание Мастера спорта России. Позднее спорсменка переехала в Тюмень, где училась в ТюмГУ.

Ранее в новый пакет санкций Зеленского попала уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова. Детский омбудсмен из Тюменской области Андрей Степанов также включен в санкционный список.

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В обновленный санкционный список президента Украины Владимира Зеленского 15 апреля попали российские спортсмены, в числе которых оказалась уроженка Нижневартовска (ХМАО) Екатерина Баращук. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Баращук Екатерина Эдуардовна, 20.04.1999 г. р., гражданка РФ», — сообщается в документе. Ограничения введены на срок 50 лет. Баращук занимается спортивным скалолазанием. В 2016 году получила звание Мастера спорта России. Позднее спорсменка переехала в Тюмень, где училась в ТюмГУ. Ранее в новый пакет санкций Зеленского попала уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова. Детский омбудсмен из Тюменской области Андрей Степанов также включен в санкционный список.
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