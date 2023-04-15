Спортсменка из ХМАО попала под санкции Зеленского Уроженка Нижневартовска Екатерина Баращук попала под санкции Зеленского 15 апреля 2023 в 18:29 Размер текста - 17 + Екатерина Баращук занимается спортивным скалолазанием (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В обновленный санкционный список президента Украины Владимира Зеленского 15 апреля попали российские спортсмены, в числе которых оказалась уроженка Нижневартовска (ХМАО) Екатерина Баращук. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Баращук Екатерина Эдуардовна, 20.04.1999 г. р., гражданка РФ», — сообщается в документе. Ограничения введены на срок 50 лет. Баращук занимается спортивным скалолазанием. В 2016 году получила звание Мастера спорта России. Позднее спорсменка переехала в Тюмень, где училась в ТюмГУ. Ранее в новый пакет санкций Зеленского попала уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова. Детский омбудсмен из Тюменской области Андрей Степанов также включен в санкционный список. В обновленный санкционный список президента Украины Владимира Зеленского 15 апреля попали российские спортсмены, в числе которых оказалась уроженка Нижневартовска (ХМАО) Екатерина Баращук. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Баращук Екатерина Эдуардовна, 20.04.1999 г. р., гражданка РФ», — сообщается в документе. Ограничения введены на срок 50 лет. Баращук занимается спортивным скалолазанием. В 2016 году получила звание Мастера спорта России. Позднее спорсменка переехала в Тюмень, где училась в ТюмГУ. Ранее в новый пакет санкций Зеленского попала уполномоченная по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова. Детский омбудсмен из Тюменской области Андрей Степанов также включен в санкционный список. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям