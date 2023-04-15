15 апреля 2023

Екатеринбуржцы передали передвижной храм на фронт СВО. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, свечи, церковь, вера, память, религия, скорбь, молитва
Возле передвижного храма можно проводить полноценные литургии и краткие службы, сообщил Алексей Полторанин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцам на фронт специальной военной операции передали передвижной храм из Екатеринбурга. Об этом сообщил военный корреспондент Алексей Полторанин с места событий.

«Из Екатеринбурга на фронт СВО передали передвижной храм, он оборудован в кузове УАЗ „Буханка“. Здесь есть все православные атрибуты, установлен престол. Рядом с машиной можно проводить полноценные литургии и краткие службы», — передает слова Алексея Полторанина газета «Известия».

На передовой священник Роман провел молитву и раздал бойцам православные куличи. Кроме этого перед военнослужащими выступили артисты ансамбля «Песни и пляски».

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — зашита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Бойцам на фронт специальной военной операции передали передвижной храм из Екатеринбурга. Об этом сообщил военный корреспондент Алексей Полторанин с места событий. «Из Екатеринбурга на фронт СВО передали передвижной храм, он оборудован в кузове УАЗ „Буханка“. Здесь есть все православные атрибуты, установлен престол. Рядом с машиной можно проводить полноценные литургии и краткие службы», — передает слова Алексея Полторанина газета «Известия». На передовой священник Роман провел молитву и раздал бойцам православные куличи. Кроме этого перед военнослужащими выступили артисты ансамбля «Песни и пляски». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — зашита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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