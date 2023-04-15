Бойцам на фронт специальной военной операции передали передвижной храм из Екатеринбурга. Об этом сообщил военный корреспондент Алексей Полторанин с места событий.
«Из Екатеринбурга на фронт СВО передали передвижной храм, он оборудован в кузове УАЗ „Буханка“. Здесь есть все православные атрибуты, установлен престол. Рядом с машиной можно проводить полноценные литургии и краткие службы», — передает слова Алексея Полторанина газета «Известия».
На передовой священник Роман провел молитву и раздал бойцам православные куличи. Кроме этого перед военнослужащими выступили артисты ансамбля «Песни и пляски».
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — зашита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.