Екатеринбуржцы передали передвижной храм на фронт СВО. Видео

16 апреля 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Возле передвижного храма можно проводить полноценные литургии и краткие службы, сообщил Алексей Полторанин Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцам на фронт специальной военной операции передали передвижной храм из Екатеринбурга. Об этом сообщил военный корреспондент Алексей Полторанин с места событий. «Из Екатеринбурга на фронт СВО передали передвижной храм, он оборудован в кузове УАЗ „Буханка“. Здесь есть все православные атрибуты, установлен престол. Рядом с машиной можно проводить полноценные литургии и краткие службы», — передает слова Алексея Полторанина газета «Известия». На передовой священник Роман провел молитву и раздал бойцам православные куличи. Кроме этого перед военнослужащими выступили артисты ансамбля «Песни и пляски». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — зашита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Бойцам на фронт специальной военной операции передали передвижной храм из Екатеринбурга. Об этом сообщил военный корреспондент Алексей Полторанин с места событий. «Из Екатеринбурга на фронт СВО передали передвижной храм, он оборудован в кузове УАЗ „Буханка“. Здесь есть все православные атрибуты, установлен престол. Рядом с машиной можно проводить полноценные литургии и краткие службы», — передает слова Алексея Полторанина газета «Известия». На передовой священник Роман провел молитву и раздал бойцам православные куличи. Кроме этого перед военнослужащими выступили артисты ансамбля «Песни и пляски». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — зашита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.