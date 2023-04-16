Главный танковый завод РФ раскрыл секреты производства. Фото

«Уралвагонзавод» принял сотни студентов

17 апреля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

На УВЗ провели экскурсию для студентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») провели акцию «Неделя без турникетов», в рамках которой на предприятие, которое является главным поставщиком танков для Минобороны РФ, пустили сотни студентов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УВЗ. «„Уралвагонзавод“ открыл двери для сотни студентов из Нижнего Тагила и Екатеринбурга в рамках ежегодной акции „Неделя без турникетов“ Союза машиностроителей России. Это прекрасная возможность для ребят изнутри увидеть работу предприятия, познакомиться с трудовым коллективами и его традициями», — рассказали в пресс-службе. Специалисты завода показали студентам производственные подразделения и оборудование, объяснили сложность технологических процессов, рассказали о государственных задач, которые возложены на предприятие — УВЗ выполняет гособоронзаказ. «Часто визит на крупнейшее предприятие отрасли настолько впечатляет, что гости загораются мечтой создавать вагоны или боевые машины, а потом успешно ее реализуют на „Уралвагонзаводе“», — добавляет директор Центра подготовки персонала УВЗ Сергей Васильев. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на заводах в регионе не хватает 15 тысяч человек. Студентам провели экскурсию по цехам УВЗ Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») провели акцию «Неделя без турникетов», в рамках которой на предприятие, которое является главным поставщиком танков для Минобороны РФ, пустили сотни студентов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УВЗ. «„Уралвагонзавод“ открыл двери для сотни студентов из Нижнего Тагила и Екатеринбурга в рамках ежегодной акции „Неделя без турникетов“ Союза машиностроителей России. Это прекрасная возможность для ребят изнутри увидеть работу предприятия, познакомиться с трудовым коллективами и его традициями», — рассказали в пресс-службе. Специалисты завода показали студентам производственные подразделения и оборудование, объяснили сложность технологических процессов, рассказали о государственных задач, которые возложены на предприятие — УВЗ выполняет гособоронзаказ. «Часто визит на крупнейшее предприятие отрасли настолько впечатляет, что гости загораются мечтой создавать вагоны или боевые машины, а потом успешно ее реализуют на „Уралвагонзаводе“», — добавляет директор Центра подготовки персонала УВЗ Сергей Васильев. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на заводах в регионе не хватает 15 тысяч человек.