На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») провели акцию «Неделя без турникетов», в рамках которой на предприятие, которое является главным поставщиком танков для Минобороны РФ, пустили сотни студентов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УВЗ.
«„Уралвагонзавод“ открыл двери для сотни студентов из Нижнего Тагила и Екатеринбурга в рамках ежегодной акции „Неделя без турникетов“ Союза машиностроителей России. Это прекрасная возможность для ребят изнутри увидеть работу предприятия, познакомиться с трудовым коллективами и его традициями», — рассказали в пресс-службе.
Специалисты завода показали студентам производственные подразделения и оборудование, объяснили сложность технологических процессов, рассказали о государственных задач, которые возложены на предприятие — УВЗ выполняет гособоронзаказ. «Часто визит на крупнейшее предприятие отрасли настолько впечатляет, что гости загораются мечтой создавать вагоны или боевые машины, а потом успешно ее реализуют на „Уралвагонзаводе“», — добавляет директор Центра подготовки персонала УВЗ Сергей Васильев.
«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Ранее URA.RU сообщало, что УВЗ массово ищет сотрудников со всей России и готов обучать их. По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на заводах в регионе не хватает 15 тысяч человек.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.