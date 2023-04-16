16 апреля 2023
15 апреля 2023

В Челябинске педофила приговорили к 18 годам колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Первые семь лет осужденный проведет в тюрьме Фото:

Челябинский областной суд приговорил к 18 годам колонии педофила из Магнитогорска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, первые семь лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима.

«Осужденный с февраля 2021 года по январь 2022 года совершил ряд умышленных преступлений против половой неприкосновенности двух малолетних и одного несовершеннолетнего. Преступления им совершены как на территории Магнитогорска, так и посредством переписок и обмена фото и видео сексуальной направленности в социальных сетях», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

Там отметили, что ранее мужчина уже был судим за подобное преступление. В 2019 году он вышел на свободу.

Помимо основного наказания суд лишил магнитогорца права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения на срок 15 лет. Приговор в законную силу не вступил.

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Челябинский областной суд приговорил к 18 годам колонии педофила из Магнитогорска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, первые семь лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. «Осужденный с февраля 2021 года по январь 2022 года совершил ряд умышленных преступлений против половой неприкосновенности двух малолетних и одного несовершеннолетнего. Преступления им совершены как на территории Магнитогорска, так и посредством переписок и обмена фото и видео сексуальной направленности в социальных сетях», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Там отметили, что ранее мужчина уже был судим за подобное преступление. В 2019 году он вышел на свободу. Помимо основного наказания суд лишил магнитогорца права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения на срок 15 лет. Приговор в законную силу не вступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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