В ХМАО за неделю подскочили цены на строительные материалы

19 апреля 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

В регионе подскочили цены на строительные материалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО на прошлой неделе подскочили цены на строительные материалы. В региональном аналитическом центре отмечают удорожание по восьми позициям, а самой дорогой оказалась гидроизоляция. «По результатам мониторинга цен (14.04.2023 в % к 06.04.2023) на строительные материалы, в среднем по Югре за рассматриваемый период отмечается рост цен по восьми товарным позициям. Максимальный рост на 7,9% — „Гидроизоляция битумная рулонная“», — сообщают в ведомстве. При этом на некоторые стройматериалы отмечается и снижение цен. Больше всего подешевел песок — на 7,7%. Ранее URA.RU рассказывало, что в шести муниципалитетах ХМАО снизились цены на бензин. Больше всего стоимость топлива упала в Нефтеюганске.

В ХМАО на прошлой неделе подскочили цены на строительные материалы. В региональном аналитическом центре отмечают удорожание по восьми позициям, а самой дорогой оказалась гидроизоляция. «По результатам мониторинга цен (14.04.2023 в % к 06.04.2023) на строительные материалы, в среднем по Югре за рассматриваемый период отмечается рост цен по восьми товарным позициям. Максимальный рост на 7,9% — „Гидроизоляция битумная рулонная“», — сообщают в ведомстве. При этом на некоторые стройматериалы отмечается и снижение цен. Больше всего подешевел песок — на 7,7%. Ранее URA.RU рассказывало, что в шести муниципалитетах ХМАО снизились цены на бензин. Больше всего стоимость топлива упала в Нефтеюганске.