18 апреля 2023
17 апреля 2023

В ХМАО за неделю подскочили цены на строительные материалы

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство Дворца дзюдо в Академическом. Екатеринбург, стройматериалы, строительные материалы, стройка
В регионе подскочили цены на строительные материалы Фото:

В ХМАО на прошлой неделе подскочили цены на строительные материалы. В региональном аналитическом центре отмечают удорожание по восьми позициям, а самой дорогой оказалась гидроизоляция.

«По результатам мониторинга цен (14.04.2023 в % к 06.04.2023) на строительные материалы, в среднем по Югре за рассматриваемый период отмечается рост цен по восьми товарным позициям. Максимальный рост на 7,9% — „Гидроизоляция битумная рулонная“», — сообщают в ведомстве.

При этом на некоторые стройматериалы отмечается и снижение цен. Больше всего подешевел песок — на 7,7%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в шести муниципалитетах ХМАО снизились цены на бензин. Больше всего стоимость топлива упала в Нефтеюганске.

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В ХМАО на прошлой неделе подскочили цены на строительные материалы. В региональном аналитическом центре отмечают удорожание по восьми позициям, а самой дорогой оказалась гидроизоляция. «По результатам мониторинга цен (14.04.2023 в % к 06.04.2023) на строительные материалы, в среднем по Югре за рассматриваемый период отмечается рост цен по восьми товарным позициям. Максимальный рост на 7,9% — „Гидроизоляция битумная рулонная“», — сообщают в ведомстве. При этом на некоторые стройматериалы отмечается и снижение цен. Больше всего подешевел песок — на 7,7%. Ранее URA.RU рассказывало, что в шести муниципалитетах ХМАО снизились цены на бензин. Больше всего стоимость топлива упала в Нефтеюганске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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