В ХМАО за неделю подскочили цены на строительные материалы

В ХМАО на прошлой неделе подскочили цены на строительные материалы. В региональном аналитическом центре отмечают удорожание по восьми позициям, а самой дорогой оказалась гидроизоляция.
«По результатам мониторинга цен (14.04.2023 в % к 06.04.2023) на строительные материалы, в среднем по Югре за рассматриваемый период отмечается рост цен по восьми товарным позициям. Максимальный рост на 7,9% — „Гидроизоляция битумная рулонная“», — сообщают в ведомстве.
При этом на некоторые стройматериалы отмечается и снижение цен. Больше всего подешевел песок — на 7,7%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в шести муниципалитетах ХМАО снизились цены на бензин. Больше всего стоимость топлива упала в Нефтеюганске.
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