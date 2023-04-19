Холдинг пермского миллиардера ищет сотрудника на зарплату в 120 тысяч

Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника для работы в Нижнем Тагиле Свердловской области. Речь о вакансии менеджера по продажам автомобилей китайского бренда. Работнику обещают заработную плату до 120 тысяч рублей, указано в соответствующем объявлении на сайте Headhunter.
«Менеджер по продажам автомобилей Chery в Нижнем Тагиле. Полная занятость. Обязанности — общение с клиентами лично и по телефону, проведение тест-драйвов, для которых потребуется водительское удостоверение категории „В“. Также необходимо вести отчетность проданных авто. Заработная плата — до 120 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии.
Сотруднику обещают официальное трудоустройство, а также оплачиваемые отпуска и больничные. Если отсутствует опыт в сфере продаж, то для работника проведут обучение. В числе преимуществ называется наличие у соискателя интереса к новостям сферы автомобильного рынка.
ООО «Сатурн-Р» является многопрофильным холдингом. Продажами автомобилей занимается его подразделение «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через автосалоны. Основной учредитель предприятия — пермский бизнесмен Александр Репин, владеющий десятками фирм с оборотом около 35 млрд рублей. Ранее Репин рассказывал, что ни разу не задерживал своим сотрудникам зарплату, утверждая, что сам живет скромнее многих из них.
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