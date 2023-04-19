Холдинг пермского миллиардера ищет сотрудника на зарплату в 120 тысяч

Пермский холдинг «Сатурн-Р» предлагает работу в Нижнем Тагиле с зарплатой в 120 тысяч

19 апреля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Холдингу требуется менеджер по продажам автомобилей китайского бренда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника для работы в Нижнем Тагиле Свердловской области. Речь о вакансии менеджера по продажам автомобилей китайского бренда. Работнику обещают заработную плату до 120 тысяч рублей, указано в соответствующем объявлении на сайте Headhunter. «Менеджер по продажам автомобилей Chery в Нижнем Тагиле. Полная занятость. Обязанности — общение с клиентами лично и по телефону, проведение тест-драйвов, для которых потребуется водительское удостоверение категории „В“. Также необходимо вести отчетность проданных авто. Заработная плата — до 120 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии. Сотруднику обещают официальное трудоустройство, а также оплачиваемые отпуска и больничные. Если отсутствует опыт в сфере продаж, то для работника проведут обучение. В числе преимуществ называется наличие у соискателя интереса к новостям сферы автомобильного рынка. ООО «Сатурн-Р» является многопрофильным холдингом. Продажами автомобилей занимается его подразделение «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через автосалоны. Основной учредитель предприятия — пермский бизнесмен Александр Репин, владеющий десятками фирм с оборотом около 35 млрд рублей. Ранее Репин рассказывал, что ни разу не задерживал своим сотрудникам зарплату, утверждая, что сам живет скромнее многих из них. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника для работы в Нижнем Тагиле Свердловской области. Речь о вакансии менеджера по продажам автомобилей китайского бренда. Работнику обещают заработную плату до 120 тысяч рублей, указано в соответствующем объявлении на сайте Headhunter. «Менеджер по продажам автомобилей Chery в Нижнем Тагиле. Полная занятость. Обязанности — общение с клиентами лично и по телефону, проведение тест-драйвов, для которых потребуется водительское удостоверение категории „В“. Также необходимо вести отчетность проданных авто. Заработная плата — до 120 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии. Сотруднику обещают официальное трудоустройство, а также оплачиваемые отпуска и больничные. Если отсутствует опыт в сфере продаж, то для работника проведут обучение. В числе преимуществ называется наличие у соискателя интереса к новостям сферы автомобильного рынка. ООО «Сатурн-Р» является многопрофильным холдингом. Продажами автомобилей занимается его подразделение «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через автосалоны. Основной учредитель предприятия — пермский бизнесмен Александр Репин, владеющий десятками фирм с оборотом около 35 млрд рублей. Ранее Репин рассказывал, что ни разу не задерживал своим сотрудникам зарплату, утверждая, что сам живет скромнее многих из них.