В Екатеринбург в майские праздники прилетят самолеты-штурмовики

20 апреля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Пилоты каждый год прилетают в Свердловскую область и всегда оставляют местных жителей в восторге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пилотажная группа «Русь» покажет авиашоу в Екатеринбурге 6 мая. Информация об этом появилась в официальной группе летчиков в соцсети «ВКонтакте». Изюминкой группы называют систему генерации цветного дыма во время каждого авиашоу. «Ура! Вот и график наших выступлений на майских праздниках готов. 4 мая группа вылетает из Вязьмы в Самару. 5 мая мы выступим над п. Борское Самарской области. 6 мая группа перелетит в Екатеринбург и 9 мая выступит над Кировградом, Верхней Пышмой и Ревдой», — говорится в сообщении. Точное время летчики обещают сообщить позднее. Пилотажная группа «Русь» является старейшей авиационной группой высшего пилотажа в России. Эскадрилья сформировалась еще в 1987 году на базе Вяземского учебного авиационного центра. Фишкой авиашоу от «Руси» является система генерации цветного дыма. Летчики окрашивают небо в цвета российского триколора, а за самолетом солиста тянется золотой шлейф.

Пилотажная группа «Русь» покажет авиашоу в Екатеринбурге 6 мая. Информация об этом появилась в официальной группе летчиков в соцсети «ВКонтакте». Изюминкой группы называют систему генерации цветного дыма во время каждого авиашоу. «Ура! Вот и график наших выступлений на майских праздниках готов. 4 мая группа вылетает из Вязьмы в Самару. 5 мая мы выступим над п. Борское Самарской области. 6 мая группа перелетит в Екатеринбург и 9 мая выступит над Кировградом, Верхней Пышмой и Ревдой», — говорится в сообщении. Точное время летчики обещают сообщить позднее. Пилотажная группа «Русь» является старейшей авиационной группой высшего пилотажа в России. Эскадрилья сформировалась еще в 1987 году на базе Вяземского учебного авиационного центра. Фишкой авиашоу от «Руси» является система генерации цветного дыма. Летчики окрашивают небо в цвета российского триколора, а за самолетом солиста тянется золотой шлейф.