В Екатеринбург в майские праздники прилетят самолеты-штурмовики

Пилотажная группа «Русь» покажет авиашоу в Екатеринбурге 6 мая. Информация об этом появилась в официальной группе летчиков в соцсети «ВКонтакте». Изюминкой группы называют систему генерации цветного дыма во время каждого авиашоу.
«Ура! Вот и график наших выступлений на майских праздниках готов. 4 мая группа вылетает из Вязьмы в Самару. 5 мая мы выступим над п. Борское Самарской области. 6 мая группа перелетит в Екатеринбург и 9 мая выступит над Кировградом, Верхней Пышмой и Ревдой», — говорится в сообщении. Точное время летчики обещают сообщить позднее.
Пилотажная группа «Русь» является старейшей авиационной группой высшего пилотажа в России. Эскадрилья сформировалась еще в 1987 году на базе Вяземского учебного авиационного центра. Фишкой авиашоу от «Руси» является система генерации цветного дыма. Летчики окрашивают небо в цвета российского триколора, а за самолетом солиста тянется золотой шлейф.
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