19 апреля 2023

В Екатеринбург в майские праздники прилетят самолеты-штурмовики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Победы. Верхняя Пышма , крылья, авиашоу, русь, авиация, день победы, 9 мая, самолет, пилотажная группа, фигуры высшего пилотажа
Пилоты каждый год прилетают в Свердловскую область и всегда оставляют местных жителей в восторге Фото:

Пилотажная группа «Русь» покажет авиашоу в Екатеринбурге 6 мая. Информация об этом появилась в официальной группе летчиков в соцсети «ВКонтакте». Изюминкой группы называют систему генерации цветного дыма во время каждого авиашоу.

«Ура! Вот и график наших выступлений на майских праздниках готов. 4 мая группа вылетает из Вязьмы в Самару. 5 мая мы выступим над п. Борское Самарской области. 6 мая группа перелетит в Екатеринбург и 9 мая выступит над Кировградом, Верхней Пышмой и Ревдой», — говорится в сообщении. Точное время летчики обещают сообщить позднее.

Пилотажная группа «Русь» является старейшей авиационной группой высшего пилотажа в России. Эскадрилья сформировалась еще в 1987 году на базе Вяземского учебного авиационного центра. Фишкой авиашоу от «Руси» является система генерации цветного дыма. Летчики окрашивают небо в цвета российского триколора, а за самолетом солиста тянется золотой шлейф.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пилотажная группа «Русь» покажет авиашоу в Екатеринбурге 6 мая. Информация об этом появилась в официальной группе летчиков в соцсети «ВКонтакте». Изюминкой группы называют систему генерации цветного дыма во время каждого авиашоу. «Ура! Вот и график наших выступлений на майских праздниках готов. 4 мая группа вылетает из Вязьмы в Самару. 5 мая мы выступим над п. Борское Самарской области. 6 мая группа перелетит в Екатеринбург и 9 мая выступит над Кировградом, Верхней Пышмой и Ревдой», — говорится в сообщении. Точное время летчики обещают сообщить позднее. Пилотажная группа «Русь» является старейшей авиационной группой высшего пилотажа в России. Эскадрилья сформировалась еще в 1987 году на базе Вяземского учебного авиационного центра. Фишкой авиашоу от «Руси» является система генерации цветного дыма. Летчики окрашивают небо в цвета российского триколора, а за самолетом солиста тянется золотой шлейф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...