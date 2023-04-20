Обновленные рестораны откроются в ХМАО на следующей неделе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На следующей неделе в Нижневартовске (ХМАО) откроются рестораны Rostic’s, ранее работавшие под брендом KFC. На странице ТРЦ «Югра Молл» в соцсети «ВКонтакте» указано, что обновленные заведения общепита будут работать в формате фудкорта и автокафе.

«26 апреля в „Югра Молл“ распахнут свои двери рестораны быстрого обслуживания ROSTIC’S. Это сеть ресторанов KFC после ребрендинга: на фудкорте и в формате авто-drive», — сообщается в объявлении.

В Сургуте рестораны также обещают открыть на следующей неделе. В ТРЦ «Сургут Сити Молл» и «Союз» уже обновили вывески.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске готовят к открытию обновленные рестораны KFC. На старых точках фастфуда рядом с торговым центром «Югра Молл» и на фудкорте устанавливают вывески под брендом Rostic’s.