20 апреля 2023

В ХМАО объявили даты открытия Rostic’s

© Служба новостей «URA.RU»
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Халяльный KFC. Тюмень, kfc, фастфуд, фаст фуд, кфс
Обновленные рестораны откроются в ХМАО на следующей неделе Фото:

На следующей неделе в Нижневартовске (ХМАО) откроются рестораны Rostic’s, ранее работавшие под брендом KFC. На странице ТРЦ «Югра Молл» в соцсети «ВКонтакте» указано, что обновленные заведения общепита будут работать в формате фудкорта и автокафе.

«26 апреля в „Югра Молл“ распахнут свои двери рестораны быстрого обслуживания ROSTIC’S. Это сеть ресторанов KFC после ребрендинга: на фудкорте и в формате авто-drive», — сообщается в объявлении.

В Сургуте рестораны также обещают открыть на следующей неделе. В ТРЦ «Сургут Сити Молл» и «Союз» уже обновили вывески.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске готовят к открытию обновленные рестораны KFC. На старых точках фастфуда рядом с торговым центром «Югра Молл» и на фудкорте устанавливают вывески под брендом Rostic’s.

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На следующей неделе в Нижневартовске (ХМАО) откроются рестораны Rostic’s, ранее работавшие под брендом KFC. На странице ТРЦ «Югра Молл» в соцсети «ВКонтакте» указано, что обновленные заведения общепита будут работать в формате фудкорта и автокафе. «26 апреля в „Югра Молл“ распахнут свои двери рестораны быстрого обслуживания ROSTIC’S. Это сеть ресторанов KFC после ребрендинга: на фудкорте и в формате авто-drive», — сообщается в объявлении. В Сургуте рестораны также обещают открыть на следующей неделе. В ТРЦ «Сургут Сити Молл» и «Союз» уже обновили вывески. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске готовят к открытию обновленные рестораны KFC. На старых точках фастфуда рядом с торговым центром «Югра Молл» и на фудкорте устанавливают вывески под брендом Rostic’s.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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