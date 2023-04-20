20 апреля 2023

Сотни мусульман празднуют в Екатеринбурге Ураза-байрам. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курбан байрам в мечети Рамазан на ул. Репина, 42. Екатеринбург, молитва, ислам, намаз, ритуал, мусульмане
Верующие заполнили улицы возле мечети на Репина Фото:

В Екатеринбурге мусульмане празднуют Ураза-байрам — праздник разговения, которым заканчивается священный месяц Рамадан. С самого утра на улице Репина, где находится мечеть Абу-Ханифа, стянулись сотни верующих, перекрыв дороги. За порядком следили сотрудники ДПС, поделился с URA.RU очевидец.

«C пяти часов улица Репина перекрыта людьми. Многие приходят с сыновьями, приезжают на инвалидных колясках. За порядком следят сотрудники ДПС. Очень много верующих», — рассказал очевидец.

Уральских мусульман уже поздравил с праздником митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Сердечно поздравляю уральских мусульман с праздником Ураза-байрам! Мы мирно живем бок о бок с людьми других вероисповеданий, вместе трудимся, вместе созидаем. Каждый соблюдает свои традиции, уважая древние обычаи соседей», — отметил митрополит.

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В Екатеринбурге мусульмане празднуют Ураза-байрам — праздник разговения, которым заканчивается священный месяц Рамадан. С самого утра на улице Репина, где находится мечеть Абу-Ханифа, стянулись сотни верующих, перекрыв дороги. За порядком следили сотрудники ДПС, поделился с URA.RU очевидец. «C пяти часов улица Репина перекрыта людьми. Многие приходят с сыновьями, приезжают на инвалидных колясках. За порядком следят сотрудники ДПС. Очень много верующих», — рассказал очевидец. Уральских мусульман уже поздравил с праздником митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Сердечно поздравляю уральских мусульман с праздником Ураза-байрам! Мы мирно живем бок о бок с людьми других вероисповеданий, вместе трудимся, вместе созидаем. Каждый соблюдает свои традиции, уважая древние обычаи соседей», — отметил митрополит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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