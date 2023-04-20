В Екатеринбурге мусульмане празднуют Ураза-байрам — праздник разговения, которым заканчивается священный месяц Рамадан. С самого утра на улице Репина, где находится мечеть Абу-Ханифа, стянулись сотни верующих, перекрыв дороги. За порядком следили сотрудники ДПС, поделился с URA.RU очевидец.
«C пяти часов улица Репина перекрыта людьми. Многие приходят с сыновьями, приезжают на инвалидных колясках. За порядком следят сотрудники ДПС. Очень много верующих», — рассказал очевидец.
Уральских мусульман уже поздравил с праздником митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Сердечно поздравляю уральских мусульман с праздником Ураза-байрам! Мы мирно живем бок о бок с людьми других вероисповеданий, вместе трудимся, вместе созидаем. Каждый соблюдает свои традиции, уважая древние обычаи соседей», — отметил митрополит.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.