23 апреля 2023

УзГа хочет взыскать миллион с москвичей за неосновательное обогащение

УзГа хочет взыскать миллион с балашихинского завода за неосновательное обогащение
© Служба новостей «URA.RU»
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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, адвокат, делопроизводство
УзГА подал иск к московской компании за неосновательное обогащение Фото:

Уральский завод гражданской авиации (УзГА) подал иск к «Балашинскому литейно-механическому заводу». Предприятие хочет взыскать с компании 1,1 млн рублей за неосновательное обогащение. Иск появился в картотеке дел Арбитражного суда.

«Арбитражный суд Свердловской области, <…> ознакомившись с исковым заявлением АО „Уральский завод гражданской авиации“ к ОАО „Балашихинский литейно-механический завод“ о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 1 119 876 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 28 533 рубля, определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в материалах дела.

Судебное заседание назначено на 31 мая. Ранее URA.RU сообщало, что министерство промышленности и торговли РФ подало исковое заявление к Уральскому заводу гражданской авиации. Минпромторг хотел взыскать с завода неустойку в размере 191,4 млн рублей по государственному контракту от 6 декабря 2016 года. Также деньги с УзГА хотел взыскать «224 летный отряд» — авиаперевозчик военной техники.

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Уральский завод гражданской авиации (УзГА) подал иск к «Балашинскому литейно-механическому заводу». Предприятие хочет взыскать с компании 1,1 млн рублей за неосновательное обогащение. Иск появился в картотеке дел Арбитражного суда. «Арбитражный суд Свердловской области, <…> ознакомившись с исковым заявлением АО „Уральский завод гражданской авиации“ к ОАО „Балашихинский литейно-механический завод“ о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 1 119 876 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 28 533 рубля, определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в материалах дела. Судебное заседание назначено на 31 мая. Ранее URA.RU сообщало, что министерство промышленности и торговли РФ подало исковое заявление к Уральскому заводу гражданской авиации. Минпромторг хотел взыскать с завода неустойку в размере 191,4 млн рублей по государственному контракту от 6 декабря 2016 года. Также деньги с УзГА хотел взыскать «224 летный отряд» — авиаперевозчик военной техники.
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