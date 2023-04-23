УзГа хочет взыскать миллион с москвичей за неосновательное обогащение

Уральский завод гражданской авиации (УзГА) подал иск к «Балашинскому литейно-механическому заводу». Предприятие хочет взыскать с компании 1,1 млн рублей за неосновательное обогащение. Иск появился в картотеке дел Арбитражного суда.
«Арбитражный суд Свердловской области, <…> ознакомившись с исковым заявлением АО „Уральский завод гражданской авиации“ к ОАО „Балашихинский литейно-механический завод“ о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 1 119 876 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 28 533 рубля, определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в материалах дела.
Судебное заседание назначено на 31 мая. Ранее URA.RU сообщало, что министерство промышленности и торговли РФ подало исковое заявление к Уральскому заводу гражданской авиации. Минпромторг хотел взыскать с завода неустойку в размере 191,4 млн рублей по государственному контракту от 6 декабря 2016 года. Также деньги с УзГА хотел взыскать «224 летный отряд» — авиаперевозчик военной техники.
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