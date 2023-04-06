Авиаперевозчик военной техники отказался от иска к УзГА на 1,3 млрд рублей

Суд вернул истцу заявление к УзГА о возврате 1,3 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд вернул исковое заявление государственной авиакомпании «224 летный отряд», которое ранее она подала в отношении Уральского завода гражданской авиации, требуя вернуть 1,3 млрд рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

«Арбитражный суд […], ознакомившись с исковым заявлением ОАО „Государственная авиакомпания ‚224 летный отряд‘“ к АО Уральский завод гражданской авиации о признании расторгнутым договора и взыскании 1,3 млрд рублей […] определил — возвратить исковое заявление „224 летный отряд“», — говорится в решении суда.

В разъяснении указаны причины такого решения — после того, как иск был подан, дело не двигалось. Суд вынес определение для возвращения иска истцу, и 9 марта 2023 года «224 летный отряд» подал ходатайство о возвращении искового заявления.

На сайте государственной авиакомпании указано, что она специализируется на авиаперевозках уникальных, крупногабаритных грузов, в том числе промышленного оборудования и военной техники и снаряжения.

Ранее URA.RU сообщало, что министерство промышленности и торговли РФ подало исковое заявление к Уральскому заводу гражданской авиации. Минпромторг хотел взыскать с завода неустойку в размере 191,4 млн рублей по государственному контракту от 6 декабря 2016 года.