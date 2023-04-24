Депутат Госдумы назвала выродком свердловчанина, напавшего на ребенка в шапке с буквой Z

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, рябцева жанна
Жанна Рябцева уверена, что виновник будет отказываться о своих слов Фото:

Депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева назвала мужчину выродком из-за того, что он напал на ребенка, который носил шапку с буквой Z. Также речь шла и о собеседнике нарушителя порядка. Свое мнение по поводу конфликта она выразила в личном telegram-канале.

«Дикая совершенно история в Екатеринбурге, двух великовозрастных выродков не устроила шапка с символикой Z на пятикласснике. Отец мальчишки служит в Росгвардии, участник СВО», — написала Рябцева.

Депутат считает, что после проверки Следственным комитетом мужчина начнет раскаиваться и заявлять, что «его не так поняли». «По другому у таких мерзавцев не бывает, смелые они только с детьми, женщинами и стариками», — заявила свердловский депутат Госдумы.

Ранее в Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать. Следователи начали проверку в отношении мужчины.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева назвала мужчину выродком из-за того, что он напал на ребенка, который носил шапку с буквой Z. Также речь шла и о собеседнике нарушителя порядка. Свое мнение по поводу конфликта она выразила в личном telegram-канале. «Дикая совершенно история в Екатеринбурге, двух великовозрастных выродков не устроила шапка с символикой Z на пятикласснике. Отец мальчишки служит в Росгвардии, участник СВО», — написала Рябцева. Депутат считает, что после проверки Следственным комитетом мужчина начнет раскаиваться и заявлять, что «его не так поняли». «По другому у таких мерзавцев не бывает, смелые они только с детьми, женщинами и стариками», — заявила свердловский депутат Госдумы. Ранее в Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать. Следователи начали проверку в отношении мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...