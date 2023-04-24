Депутат Госдумы назвала выродком свердловчанина, напавшего на ребенка в шапке с буквой Z

24 апреля 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева уверена, что виновник будет отказываться о своих слов Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева назвала мужчину выродком из-за того, что он напал на ребенка, который носил шапку с буквой Z. Также речь шла и о собеседнике нарушителя порядка. Свое мнение по поводу конфликта она выразила в личном telegram-канале. «Дикая совершенно история в Екатеринбурге, двух великовозрастных выродков не устроила шапка с символикой Z на пятикласснике. Отец мальчишки служит в Росгвардии, участник СВО», — написала Рябцева. Депутат считает, что после проверки Следственным комитетом мужчина начнет раскаиваться и заявлять, что «его не так поняли». «По другому у таких мерзавцев не бывает, смелые они только с детьми, женщинами и стариками», — заявила свердловский депутат Госдумы. Ранее в Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать. Следователи начали проверку в отношении мужчины.

Депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева назвала мужчину выродком из-за того, что он напал на ребенка, который носил шапку с буквой Z. Также речь шла и о собеседнике нарушителя порядка. Свое мнение по поводу конфликта она выразила в личном telegram-канале. «Дикая совершенно история в Екатеринбурге, двух великовозрастных выродков не устроила шапка с символикой Z на пятикласснике. Отец мальчишки служит в Росгвардии, участник СВО», — написала Рябцева. Депутат считает, что после проверки Следственным комитетом мужчина начнет раскаиваться и заявлять, что «его не так поняли». «По другому у таких мерзавцев не бывает, смелые они только с детьми, женщинами и стариками», — заявила свердловский депутат Госдумы. Ранее в Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать. Следователи начали проверку в отношении мужчины.