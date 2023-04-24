Стоимость заведения составляет 2,5 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ханты-Мансийске выставили на продажу кинотеатр-кальянную Lounge Cinema. Стоимость бизнеса оценили в 2,5 млн рублей.

«Продается готовый и прибыльный бизнес кальянная-кинотеатр Lounge Cinema. Большой потенциал и готовая база для развития заведения. Бизнес функционирует 2 года. Наличие игровых зон с PlayStation 5 и зона кинозала. Стоимость составляет 2,5 млн рублей», — говорится в публикации на сайте «Авито». Согласно информации сервиса, за аналогичную цену в городе продают однокомнатные квартиры.

Заведение выставили на продажу вместе с мебелью, техникой и всем необходимым оборудованием. Однако само помещение находится в аренде, уточняет владелец.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлена итальянская пиццерия La Familia. Стоимость бизнеса — два миллиона рублей. За такую же стоимость в городе можно приобрести квартиру-студию.