24 апреля 2023

В ХМАО продают кинотеатр по цене однокомнатной квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Творческое пространство в кинотеатре "Заря". Екатеринбург, кинотеатр заря, заря кинотеатр
Стоимость заведения составляет 2,5 млн рублей Фото:

В Ханты-Мансийске выставили на продажу кинотеатр-кальянную Lounge Cinema. Стоимость бизнеса оценили в 2,5 млн рублей.

«Продается готовый и прибыльный бизнес кальянная-кинотеатр Lounge Cinema. Большой потенциал и готовая база для развития заведения. Бизнес функционирует 2 года. Наличие игровых зон с PlayStation 5 и зона кинозала. Стоимость составляет 2,5 млн рублей», — говорится в публикации на сайте «Авито». Согласно информации сервиса, за аналогичную цену в городе продают однокомнатные квартиры.

Заведение выставили на продажу вместе с мебелью, техникой и всем необходимым оборудованием. Однако само помещение находится в аренде, уточняет владелец.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлена итальянская пиццерия La Familia. Стоимость бизнеса — два миллиона рублей. За такую же стоимость в городе можно приобрести квартиру-студию.

Кинотеатр-кальянная находится в Ханты-Мансийске
Кинотеатр-кальянная находится в Ханты-Мансийске
Фото:

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В Ханты-Мансийске выставили на продажу кинотеатр-кальянную Lounge Cinema. Стоимость бизнеса оценили в 2,5 млн рублей. «Продается готовый и прибыльный бизнес кальянная-кинотеатр Lounge Cinema. Большой потенциал и готовая база для развития заведения. Бизнес функционирует 2 года. Наличие игровых зон с PlayStation 5 и зона кинозала. Стоимость составляет 2,5 млн рублей», — говорится в публикации на сайте «Авито». Согласно информации сервиса, за аналогичную цену в городе продают однокомнатные квартиры. Заведение выставили на продажу вместе с мебелью, техникой и всем необходимым оборудованием. Однако само помещение находится в аренде, уточняет владелец. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) на продажу выставлена итальянская пиццерия La Familia. Стоимость бизнеса — два миллиона рублей. За такую же стоимость в городе можно приобрести квартиру-студию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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