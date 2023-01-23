Юные пермяки на курсах НВП научились готовить тушенку. Фото

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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, консервы, рыба
Школьники самостоятельно изготовили несколько банок тушенки (архивное фото) Фото:

В Перми школьники, посещающие занятия по военно-спортивной подготовке, научились готовить тушенку. Занятия организовали в центре военно-спортивной подготовки «Стрелец», говорится на странице организации в соцсети «ВКонтакте»

«В нашем центре будущие защитники учатся не только защищать родину, но и обеспечивать свой дом. Ребята научились готовить домашнюю тушенку своими руками. Обучение будет продолжаться и дальше. Теперь можно быть уверенными, что дома у ребят будут домашние заготовки, сделанные своими руками», — пишут организаторы занятий.

Центр «Стрелец» создан на базе патриотических православных клубов Пермского края. Ранее в нем начали проводить курсы НВП для мужчин и женщин. Также всех желающих на базе центра обучат навыкам пилотирования дронов.

Ребята самостоятельно изготовили несколько банок тушенки
Фото:

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В Перми школьники, посещающие занятия по военно-спортивной подготовке, научились готовить тушенку. Занятия организовали в центре военно-спортивной подготовки «Стрелец», говорится на странице организации в соцсети «ВКонтакте» «В нашем центре будущие защитники учатся не только защищать родину, но и обеспечивать свой дом. Ребята научились готовить домашнюю тушенку своими руками. Обучение будет продолжаться и дальше. Теперь можно быть уверенными, что дома у ребят будут домашние заготовки, сделанные своими руками», — пишут организаторы занятий. Центр «Стрелец» создан на базе патриотических православных клубов Пермского края. Ранее в нем начали проводить курсы НВП для мужчин и женщин. Также всех желающих на базе центра обучат навыкам пилотирования дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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