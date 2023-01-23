Юные пермяки на курсах НВП научились готовить тушенку. Фото

23 января 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Школьники самостоятельно изготовили несколько банок тушенки (архивное фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В Перми школьники, посещающие занятия по военно-спортивной подготовке, научились готовить тушенку. Занятия организовали в центре военно-спортивной подготовки «Стрелец», говорится на странице организации в соцсети «ВКонтакте» «В нашем центре будущие защитники учатся не только защищать родину, но и обеспечивать свой дом. Ребята научились готовить домашнюю тушенку своими руками. Обучение будет продолжаться и дальше. Теперь можно быть уверенными, что дома у ребят будут домашние заготовки, сделанные своими руками», — пишут организаторы занятий. Центр «Стрелец» создан на базе патриотических православных клубов Пермского края. Ранее в нем начали проводить курсы НВП для мужчин и женщин. Также всех желающих на базе центра обучат навыкам пилотирования дронов. Ребята самостоятельно изготовили несколько банок тушенки Фото: страница ЦВСП «Стрелец», ВКонтакте»

В Перми школьники, посещающие занятия по военно-спортивной подготовке, научились готовить тушенку. Занятия организовали в центре военно-спортивной подготовки «Стрелец», говорится на странице организации в соцсети «ВКонтакте» «В нашем центре будущие защитники учатся не только защищать родину, но и обеспечивать свой дом. Ребята научились готовить домашнюю тушенку своими руками. Обучение будет продолжаться и дальше. Теперь можно быть уверенными, что дома у ребят будут домашние заготовки, сделанные своими руками», — пишут организаторы занятий. Центр «Стрелец» создан на базе патриотических православных клубов Пермского края. Ранее в нем начали проводить курсы НВП для мужчин и женщин. Также всех желающих на базе центра обучат навыкам пилотирования дронов.