Силовики пытаются остановить десятки пожаров в Свердловской области. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь
Огонь охватил жилые дома Фото:

В Свердловской области вечером 25 апреля начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольце. Пожарные подключили авиацию, однако из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по сухой траве и перекидывается на жилые дома. Главные пожары дня — в сбойке URA.RU.

  • В поселке Таежном пожар. К 16:30 по местному времени огонь уничтожил 12 домов и продолжил распространяться на соседние постройки. К месту отправили вертолет Ми-8.

  • Позднее авиацию перебросили в поселок Сосьва, где пожар, начавшийся у больницы ФСИН, захватил дома. Сильный ветер способствует тому, чтобы огонь быстро перемещался по сухой траве. Огонь движется в сторону школы, местные жители просят о помощи.

  • В окрестностях Первоуральска начался крупный пожар после возгорания пиломатериалов. В 12:20 пожарные поехали на место происшествия — там огонь распространился на 1500 квадратных метров.

  • Очевидцы сообщают о пожаре в Карпинске. Там улицу затянуло едким дымом, местные водители с трудом видят дорогу. На место приехали пожарные.

  • Инспекторы ГИБДД перекрыли трассу, ведущую из Нижней Синячихи в Ирбит. Дым ухудшил видимость, из-за него движение по трассе стало опасным.

  • Кроме этого, пожар вспыхнул в селе Байкалово. Официальной информации о локализации огня не поступало.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области вечером 25 апреля начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольце. Пожарные подключили авиацию, однако из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по сухой траве и перекидывается на жилые дома. Главные пожары дня — в сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...