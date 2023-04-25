Силовики пытаются остановить десятки пожаров в Свердловской области. Список

25 апреля 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Огонь охватил жилые дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области вечером 25 апреля начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольце. Пожарные подключили авиацию, однако из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по сухой траве и перекидывается на жилые дома. Главные пожары дня — в сбойке URA.RU. В поселке Таежном пожар. К 16:30 по местному времени огонь уничтожил 12 домов и продолжил распространяться на соседние постройки. К месту отправили вертолет Ми-8. Позднее авиацию перебросили в поселок Сосьва, где пожар, начавшийся у больницы ФСИН, захватил дома. Сильный ветер способствует тому, чтобы огонь быстро перемещался по сухой траве. Огонь движется в сторону школы, местные жители просят о помощи. В окрестностях Первоуральска начался крупный пожар после возгорания пиломатериалов. В 12:20 пожарные поехали на место происшествия — там огонь распространился на 1500 квадратных метров. Очевидцы сообщают о пожаре в Карпинске. Там улицу затянуло едким дымом, местные водители с трудом видят дорогу. На место приехали пожарные. Инспекторы ГИБДД перекрыли трассу, ведущую из Нижней Синячихи в Ирбит. Дым ухудшил видимость, из-за него движение по трассе стало опасным. Кроме этого, пожар вспыхнул в селе Байкалово. Официальной информации о локализации огня не поступало. После чреды пожаров Свердловская область вышла в лидеры среди регионов РФ по количеству пожаров. Зафиксирован 31 очаг, к местам происшествия выехали спасатели.

В Свердловской области вечером 25 апреля начались десятки пожаров, на которые были брошены силы спасателей и добровольце. Пожарные подключили авиацию, однако из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по сухой траве и перекидывается на жилые дома. Главные пожары дня — в сбойке URA.RU.