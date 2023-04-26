Судья приостановил заседание по делу Ройзмана* из-за его самочувствия

26 апреля 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман пришел на суд с кашлем, из-за этого судья сделал перерыв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии Судья объявил 10-минутный перерыв на первом заседании по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), обвиненного в дискредитации армии РФ. Причиной стал кашель политика, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Из-за кашля Ройзмана судья объявил перерыв на 10 минут. За час заседания экс-политик выпил полторы бутылки воды», — сообщает корреспондент. В Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит первое заседание по делу Ройзмана. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в квартире Ройзмана, его Фонде, и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику и другие материалы, которые анализировали следователи. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

Судья объявил 10-минутный перерыв на первом заседании по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), обвиненного в дискредитации армии РФ. Причиной стал кашель политика, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Из-за кашля Ройзмана судья объявил перерыв на 10 минут. За час заседания экс-политик выпил полторы бутылки воды», — сообщает корреспондент. В Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит первое заседание по делу Ройзмана. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в квартире Ройзмана, его Фонде, и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику и другие материалы, которые анализировали следователи. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.