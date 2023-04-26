Судья приостановил заседание по делу Ройзмана* из-за его самочувствия

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Евгений Ройзман пришел на суд с кашлем, из-за этого судья сделал перерыв
Евгений Ройзман пришел на суд с кашлем, из-за этого судья сделал перерыв Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Судья объявил 10-минутный перерыв на первом заседании по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), обвиненного в дискредитации армии РФ. Причиной стал кашель политика, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Из-за кашля Ройзмана судья объявил перерыв на 10 минут. За час заседания экс-политик выпил полторы бутылки воды», — сообщает корреспондент.

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит первое заседание по делу Ройзмана. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в квартире Ройзмана, его Фонде, и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику и другие материалы, которые анализировали следователи.

* Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

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Судья объявил 10-минутный перерыв на первом заседании по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), обвиненного в дискредитации армии РФ. Причиной стал кашель политика, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Из-за кашля Ройзмана судья объявил перерыв на 10 минут. За час заседания экс-политик выпил полторы бутылки воды», — сообщает корреспондент. В Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит первое заседание по делу Ройзмана. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в квартире Ройзмана, его Фонде, и музее Невьянской иконы. Оттуда изъяли технику и другие материалы, которые анализировали следователи. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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